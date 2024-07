Eduardo Costa recorda grave acidente aéreo: 'Parte do rosto afundou'

O cantor Eduardo Costa contou que precisou realizar procedimentos estéticos para corrigir os danos em seu rosto causados pelo acidente

O cantor Eduardo Costa usou as redes sociais para falar com o público sobre um assunto bastante delicado. Em meio a críticas por sua aparência, o artista sertanejo decidiu esclarecer de vez o motivo de realizar procedimentos estéticos em seu rosto.

O assunto veio à tona após Eduardo mostrar uma micropigmentação na boca, que deixou seus lábios mais vermelhos. Cansado de se deparar com diversos comentários maldosos, ele contou que faz os procedimentos não só por vaidade, mas principalmente por necessidade.

Em um breve desabafo, o artista revelou que sofreu um grave acidente aéreo em 2011. "Eu vou contar pra vocês porque o meu rosto ‘deu diferença’. É um negócio que eu nem gosto de falar mas vou falar. Eu sofri um acidente de avião muito feio no interior de Minas. Quebrei a mão, o braço, rosto, nariz, trinquei a minha cabeça. O osso da minha cabeça trincou. Não tinha como fazer nada. Meu rosto nessa época ficou todo ‘arregaçado'", recordou.

Em seguida, Eduardo Costa explicou que, na época do ocorrido, precisou passar por procedimentos para amenizar os danos. "O que eu fiz foi pra poder corrigir algumas coisinhas do acidente porque ficou muito horroroso, muita cicatriz, uma parte do rosto afundou e se eu fosse fazer cirurgia ia demorar, e eu tinha agenda", disse ele.

Por fim, o cantor sertanejo ressaltou seu compromisso com o público ao contar que mesmo após o grave acidente, ele decidiu seguir com a agenda de shows. "Eu tinha vendido 10 mil ingressos e não podia deixar de cumprir. Era pra ter sido um acidente fatal. Eu tirei o cinto com medo de explodir o avião e quebrei a cara toda", relatou.

