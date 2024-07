Casa de cantor sertanejo é invadida em Uberlândia

Cantor sertanejo Guilherme, da dupla com Lucas, desabafa após ter itens roubados em invasão na sua casa em Uberlândia, Minas Gerais

O cantor sertanejo Guilherme, da dupla com Lucas, levou um grande susto nos últimos dias ao ter sua casa invadida por criminosos em Uberlândia, Minas Gerais. De acordo com o site G1, a família estava com os pertences encaixotados para uma mudança quando a casa foi alvo de um roubo.

Os criminosos entraram na casa e levaram cerca de R$ 15 mil em itens de valor, dinheiro e móveis da casa. Eles conseguiram entrar na casa por meio do portão eletrônico. Por enquanto, a polícia não identificou os bandidos.

Então, o artista lamentou o ocorrido. "Diversas coisas já estavam em caixas para a mudança, o que facilitou a ação dos bandidos. Quando cheguei, encontrei uma verdadeira cena de devastação, tudo revirado. Eu tinha um show logo em seguida e a primeira coisa que eu pensei foi como eu iria para o show naquela situação", disse ele ao G1.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas & Guilherme (@lucaseguilherme)

Irmão de Rodrigo Faro teve o apartamento invadido por criminosos

O empresário Danilo Faro, que é irmão do apresentador Rodrigo Faro, foi feito refém durante um assalto em seu apartamento na cidade de São Paulo. Em entrevista no programa Tá na Hora, do SBT, ele contou os detalhes sobre quando os criminosos invadiram o apartamento dele na manhã desta sexta-feira, 19.

Danilo contou que estava prestes a sair de carro para viajar de férias quando dois homens armados entraram em seu apartamento. Os criminosos fizeram os dois reféns, colocaram armas nas cabeças deles e roubaram objetos de valor.

"Eu ia viajar de férias, estava me preparando para sair. Quando eu vi, já tinha um indivíduo com uma arma dentro do meu quarto. Ele entrou porque disse que ia fazer um serviço em um apartamento. Ele subiu direto para o meu apartamento, a gente imagina que o objetivo dele era ir no meu apartamento. Um deles rendeu a minha colaboradora. E foi com ela até o meu quarto. Começou a pedir as coisas, revirar tudo do apartamento”, disse ele.

E completou sobre o que foi roubado: "Eles pediram joias, relógios, dinheiro. Eles queriam saber onde é o cofre, mas eu não tenho cofre no apartamento. Eu, querendo me desvencilhar daquela situação, colaborei, indiquei onde estavam os relógios e as joias. Eles amarraram os pulsos com as pernas, trancaram a gente no quarto e trancaram o apartamento. Levaram alguns relógios, as joias, mas isso tudo a gente trabalha de novo e conquista”.

Então, Danilo Faro contou como está se sentiu com toda a situação. "Eu fiquei muito calmo. Em outras situações, eu já estaria nervoso. Até me surpreendi. Eu entendi o que estava acontecendo. Eu queria me desvencilhar o mais rápido daquela situação. Entraram no apartamento por volta das 9h10, e saíram às 9h29. Na hora que a gente sentiu o silêncio, a Maria conseguiu soltar uma das mãos dela e a gente pegou uma tesoura e eu consegui conectar o meu computador pelo WhatsApp e pedir socorro. Em questão de dois minutos, já tinha a policia. é importante ressalvar o trabalho impecável da policia e dos investigadores, foi tudo muito rápido. E eu espero que em breve a gente possa responder”.