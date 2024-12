Cantora gospel reage após sua música tocar no parto da filha de Luan Santana

Cantora gospel da música que tocou na hora do nascimento da filha de Luan Santana e Jade Magalhães revela sua emoção ao fazer parte do momento especial

A cantora gospel Julliany Souza reagiu ao descobrir que sua versão da música A Casa É Sua foi a canção que embalou o nascimento de Serena, filha de Luan Santana e Jade Magalhães. A canção fazia parte da playlist do casal para o parto da menina e foi a canção que tocou no exato momento da chegada de Serena.

Ao ser questionada pelos fãs sobre como se sentiu ao saber que sua música tocou no momento especial na vida de Luan Santana, ela respondeu com sinceridade. “Tenho recebido muitas mensagens e estou extremamente feliz em saber que eles escolheram essa canção para um momento tão especial, que ficará marcado para sempre na vida deles“, disse ela.

E completou: “Quando essa música nasceu, era o nosso clamor, mas jamais imaginávamos que ela também se tornaria a oração do Brasil. Desde então, recebo diariamente testemunhos e mensagens sobre momentos marcantes vividos ao som de A Casa É Sua. Deus tem feito coisas maravilhosas nas famílias do Brasil através dessa canção, e vejo a graça do Senhor em tudo isso”.

A música A Casa É Sua é conhecida pela interpretação da banda Casa Worship, da qual Julliany fazia parte até 2022. Porém, ela seguiu carreira solo e também lançou a sua versão solo da canção.

Quem é Julliany Souza?

A cantora gospel Julliany Souza canta desde os 3 anos de idade. Ela contou que viveu um lar desestruturado na infância e buscou a igreja para receber acolhimento. Além disso, ela viveu um relacionamento abusivo no início da vida adulta e encontrou força na fé para se reestruturar.

A jovem integrou a banda Casa Worship entre 2018 e 2022. Hoje em dia, ela segue uma carreira solo e cantou no Criança Esperança de 2024. A cantora é casada com o cantor e produtor Léo Brandão há dois anos.