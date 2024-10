Britney Spears relata acidente com fogo: 'Explodiu na minha cara'

A cantora Britney Spears revelou publicamente que ficou com queimaduras no rosto após sofrer um acidente com fogo em sua mansão

A cantora Britney Spears assustou os seguidores ao revelar que sofreu um acidente com a lareira de sua mansão há cerca de seis meses. Por meio de suas redes sociais, a estrela explicou que acabou queimando seus cabelos, cílios e sobrancelhas com o fogo.

Ao longo do relato, Britney contou que decidiu realizar a tarefa por conta própria e acabou gerando uma explosão inesperada. "Eu estava no meu quarto, acendi o fogo e, de repente, ele explodiu na minha cara", detalhou a artista.

Em seguida, ela disse que, devido a experiências anteriores, sempre pede ajuda de seu segurança para acender a lareira. "Mas, dessa vez eu, simplesmente joguei tudo lá dentro e literalmente explodiu na minha cara. O fogo arrancou todos os meus cílios, minhas sobrancelhas... E vocês estão vendo essas franjinhas de bebê? Elas são do meu cabelo chamuscado pelo fogo", declarou.

Por fim, Britney Spears revelou que sentiu bastante dor na ocasião, mas optou por não ir ao médico e seguiu se recuperando em casa. "Eu teria que ir ao pronto-socorro, porque meu rosto pegou fogo. Doeu tocar no meu telefone, doeu fazer compressa de gelo, doeu ter qualquer coisa encostando no meu rosto. Isso aconteceu por, tipo, seis ou sete horas. A dor não passava. Foi muito, muito, muito ruim. Sim, foi muito ruim, mas está tudo bem agora", concluiu.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a estrela passa por um susto com fogo em sua casa. Em dezembro de 2020, ela revelou que um incêndio ocorreu em na academia da residência após deixar algumas velas acesas no local.

Britney Spears se defende de paparazzi

Em maio deste ano, a cantora Britney Spears usou as redes sociais para compartilhar um desabafo com os fãs a respeito de flagras de paparazzi. Em seu Instagram oficial, a artista publicou um texto contando que os fotógrafos registram imagens em ângulos estratégicos para gerar críticas do público à sua aparência.

Usando um vestido rosa, ela explicou que o vídeo em questão foi gravado por ela pouco antes de um dos flagras. "Entendo que meu corpo não é perfeito, mas também sei que não tenho celulite na minha perna do jeito que os paparazzi fazem parecer", iniciou Britney.

E continuou: "Também sei que, do jeito que os paparazzi me fotografam em público quando eu saio de casa, eles fazem com que eu pareça outra pessoa. Honestamente, é abusivo porque me sinto como a pessoa mais perseguida do mundo".