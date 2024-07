Baixista da banda Zimbra perde os dedos em acidente. Entenda o que aconteceu

Baixista da banda Zimbra, Guilherme Góes desabafa após perder os dedos das mãos em um grave acidente

O baixista Guilherme Góes, da banda Zimbra, sofreu um grave acidente e perdeu uma parte de seu corpo. O artista foi fazer um passeio de buggy com os amigos e o veículo capotou. Com isso, ele acabou perdendo quatro dedos da mão direita.

Nas redes socais, ele desabafou sobre o ocorrido e garantiu que está bem de saúde. "Fala, galera. Passando aqui para falar que eu estou bem. Para quem não sabe, sábado passado eu estava viajando em Campos de Jordão e eu sofri um acidente gravíssimo. Eu estava em um buggy, ele capotou e, na queda, eu acabei perdendo meus quatro dedos da mão direita", afirmou.

Então, o rapaz comentou sobre o susto de perder os dedos. "No começo o processo de assimilação foi bem difícil para entender o que estava acontecendo comigo. Só que depois eu só consegui agradecer por estar vivo. Eu fiquei muito feliz de ver tantas mensagens que eu recebi da minha família, dos meus amigos, principalmente dos nossos fãs (…) Isso me deu muita força, isso que me deu coragem desse recomeço", afirmou.

Por fim, Guilherme garantiu que não quer abandonar a música e vai se esforçar para voltar ao palco. "Vou conseguir voltar a fazer a coisa que eu mais amo nessa vida, que é subir no palco. Os médicos estão felizes que eu tenho uma recuperação muito boa, as coisas estão acontecendo muito bem (…) Sou muito grato por estar bem. Minha cabeça está muito boa, eu estou com muita esperança e muita vontade de viver e de recomeçar. Muito obrigado, de verdade. Em relação a Zimbra, vida segue. Nada vai parar (…) Eu só quero agradecer todo mundo (…) Vocês tem me dado muita força. Eu estou muito grato por estar aqui, vivo e bem", contou.