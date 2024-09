Avril Lavigne chega aos 40 anos; cantora já contou segredo para 'não envelhecer'

A princesa do punk, Avril Lavigne, completa 40 anos nesta sexta-feira, 27, e continua chocando o público devido a aparência

Avril Lavigne está completando 40 anos nesta sexta-feira, 27. A canadense é constantemente elogiada pela aparência jovem e já rendeu até mesmo teorias da conspiração que diziam que a cantora teria sido substituída por uma sósia.

Isso tudo porque mesmo com o passar dos anos, a princesa do punk parece não mudar os traços da juventude tão conhecidos pelo seu público. Porém ela já fez questão de contar quais os cuidados que segue e que resultam tão bem: "Bebo muita água e suco verde, além de eletrólitos.", contou durante participação no programa River on the Rooftop, em 2022.

Além dos cuidados com a hidratação, Avril revelou que costuma evitar o sol: "Fiquei fora do sol minha vida inteira. Até que mudei para Malibu, alguns anos atrás."

Segundo a artista, a aplicação de botox não é uma opção: "Eu não sou contra, mas eu simplesmente não faria. Eu ficaria com muito medo de fazer isso, porque eu pensaria que algo iria dar errado.", contou na ocasião.

Uma das cantoras mais populares dos anos 2000, Avril é dona de grandes sucessos do pop rock/pop punk. Seu primeiro álbum vendeu mais de 16 milhões de cópias até 2012, e em 2022, a princesa do punk teve o álbum Let Go, consagrado como o segundo álbum mais vendido no ano de estreia, cravando na história da música grandes hits que fazem sucesso até hoje como Complicated, Sk8ter Boy, I'm With You e Losing Group.

Além de cantora, a artista é multi-instrumentista - toca violão, piano, bateria e guitarra - , compositora dos seus hits, e foi um ícone da moda nos anos 2000, inspirando jovens do mundo todo a adotarem a meia-calça arrastão, bota coturno, regata com gravata no pescoço e colocou as combinações de preto e rosa em alta durante anos.