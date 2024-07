Ator revela que quase se casou com Renato Russo. Saiba quem é!

Você sabia? Ator relembra intimidade com o cantor Renato Russo, que morreu há 27 anos, e diz que eles quase se casaram

O cantor Renato Russo foi um ícone da música brasileira e faleceu há 27 anos. Agora, o ator Maurício Branco surpreendeu ao relembrar que os dois viveram uma relação de intimidade no passado e poderiam ter se casado.

Em entrevista no canal Corredor 5, no YouTube, Maurício relembrou a parceria deles quando eram jovens. "Você acha que vou me incomodar com alguém que fala que eu estou decadente? Beijos para vocês, meus amores. Eu sou premiado, sou um ser premiado na vida. Eu podia ter casado com o Renato. Na verdade eu chamava ele de Junior. Se eu quisesse, a gente poderia ter casado. Nós poderíamos ter sido um casal porque já parecíamos mesmo um casal. Eu era muito apaixonado por ele", afirmou ele.

E completou ao contar sobre o apoio de Renato para sua carreira de ator. "Quando fui para a novela, ele deu uma festa na casa dele. Ela queria comemorar o sucesso que eu estava fazendo. Renato me botou muitas vezes para cima", relembrou.

Maurício Branco tem 54 anos de idade e atuou em algumas novelas na TV, como De Corpo e Alma, Labirinto, A Padroeira, Sete Pecados e Verdades Secretas. Ele também fez carreira no cinema e no teatro.

Veja fotos de Maurício Branco:

Quem foi Renato Russo?

Renato Russo, nome artístico de Renato Manfredini Júnior, nasceu em 27 de março de 1960 e faleceu em 11 de outubro de 1996. Ele foi cantor, compositor, produtor e instrumentista e ficou conhecido como o vocalista da banda Legião Urbana.

Entre os hits de sua carreira estão Ainda É Cedo, Tempo Perdido, Índios, Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, Que País É Este, Meninos e Meninas, As Flores do Mal e Antes das Seis, entre outros.

O artista morreu aos 36 anos de idade em decorrência de complicações da AIDS ao ser diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica, septicemia e infecção urinária.