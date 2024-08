Após disputa judicial, Paulo Ricardo e Deluqui entram em acordo sobre RPM

Com longa disputa judicial, Paulo Ricardo e Fernando Deluqui firmam acordo sobre futuro da banda RPM e agradecem apoio dos fãs: "Inspiração"

Após uma longa disputa judicial, os artistas Paulo Ricardo e Fernando Deluqui informaram, em nota conjunta à imprensa, que chegaram a um acordo sobre o futuro da banda RPM. Agora, o guitarrista poderá usar o nome "RPM - O Legado".

O acordo firmado entre Paulo Ricardo e Fernando Deluqui permite "preservação da obra do RPM na formação original" e "viabiliza os projetos de Deluqui e sua nova banda". Assim, como único membro original do RPM, Deluqui usará o nome na banda com nova formação e Paulo Ricardo segue na carreira solo, que iniciou em 2017.

"Em razão das sucessivas notícias publicadas na mídia a respeito da sentença que teria determinado o fim da banda RPM, Paulo Ricardo e Fernando Deluqui vêm, através de suas assessorias, prestar os seguintes esclarecimentos a seus fãs e ao público em geral", iniciou a nota divulgada pela assessoria.

"Para alcançar esse entendimento mútuo foi essencial compreender que todas as iniciativas tomadas por Paulo Ricardo e Fernando Deluqui sempre tiveram por objetivo preservar a memória e os valores que inspiraram os inúmeros sucessos do RPM, banda que Paulo Ricardo liderou com enorme competência e talento e da qual nunca se afastou", continuou.

O comunicado ainda ressaltou que o guitarrista possui "todo direito de desenvolver novos projetos com a nova banda". "Apesar de não ser o RPM, tem um dos integrantes da banda original. Daí o novo nome: RPM O LEGADO, que assim será denominado nas plataformas digitais e redes sociais."

Ainda em nota, a dupla de artistas agradeceu o carinho dos fãs, garantindo que qualquer desentendimento ficou no passado. "Em 2017 houve um grande mal-entendido. Paulo Ricardo quis dar uma pausa e Luiz Schiavon, P.A. e eu quisemos continuar, infelizmente nos desentendemos, mas isto ficou no passado", afirmou Fernando Deluqui.

"Paulo Ricardo e Fernando Deluqui agradecem a todos os seus fãs e admiradores que continuam servindo de inspiração para outros tantos sucessos que virão e comunicam que toda a obra da formação original da banda, com Paulo Ricardo, Luiz Schiavon, Fernando Deluqui e Paulo P.A. Pagni estará disponível em todos os apps de música assim como os vídeos no YouTube sob o nome de RPM, sigla de Revoluções por Minuto.", finalizou o comunicado assinado por Paulo Ricardo e Deluqui.

Fãs reagem à acordo judicial

Com a divulgação do acordo judicial entre Paulo Ricardo e Fernando Deluqui, fãs da banda RPM celebraram o fim da briga e confessaram alívio com a decisão nas redes sociais.

"Espero sinceramente que agora essa briga tenha um fim. Uma banda fantástica como o RPM não merece ter sua história manchada como vinha acontecendo há tempos", comentou um internauta. "O bom senso prevaleceu e um acordo é a melhor solução para os músicos e fãs da banda", afirmou outro. "Que boa notícia! RPM acima de tudo", celebrou mais um fã dos artistas.

Confira a nota na íntegra: