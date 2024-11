Ana Castela posa de biquíni e recebe elogios de seguidores. Veja!

Ana Castela compartilhou em suas redes sociais algumas fotos em que aparece de biquíni e recebeu inúmeros elogios dos seguidores

Em suas redes sociais, Ana Castela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 12, a cantora aproveitou o dia de folga para relaxar um pouco. Em sua conta no Instagram, a artista publicou diversas fotos em que aparece deitada com um biquíni preto.

Na legenda, Ana colocou apenas um emoji. Porém, rapidamente a publicação recebeu mais de 280 mil curtidas e milhares de comentários. "Plenitude de quem já ganhou o Grammy", escreveu um internauta. "Uma gata realmente", comentou outra. "Perfeita", elogiou uma terceira.

Ana Castela foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o álbum Boiadeira Internacional. A cerimônia de premiação acontece no dia 14 de novembro.

Apesar de ser muito reservado com relação a sua vida pessoal, o cantor e compositor Gustavo Mioto está cada vez mais apaixonado pela cantoraAna Castela e não esconde de ninguém esse amor. Em entrevista à Revista CARAS, o artista abre o coração ao falar de sua amada e elogia a força e trajetória da 'boiadeira' na música brasileira: "Uma das salvações para o sertanejo".

Entre idas e vindas, o relacionamento dos dois tem evoluído bastante a cada dia. Gustavo avalia que vem aprendendo muito com Ana e acredita que sua companheira é uma das revelações no cenário sertanejo brasileiro.

“Eu a ajudo com a experiência que tenho e ela me ajuda com a inovação que está trazendo para o sertanejo”, pontua. Com uma história de amor iniciada em 2023, eles não descartam a possibilidade de concretizar uma vida a dois, embora, hoje, tenham a distância como empecilho — ela mora em Londrina, no Paraná, enquanto ele segue em São Paulo.

“Ainda é cedo, mas não quer dizer que a gente não queira ir além, do contrário, não compensaria estarmos juntos”, garante Mioto, apaixonado pela eleita. "Ela é uma das salvações para o sertanejo. Sem ela, talvez, não veríamos mais as crianças querendo usar bota, chapéu... a Ana é corajosa, uma das melhores cantoras da nova geração”, elogia.

