Gustavo Mioto curte piscina com Ana Castela e se declara

Gustavo Mioto usou as suas redes sociais para compartilhar algumas fotos em que aparece com Ana Castela e se declarou para a amada

Ao que parece, o namoro de Gustavo Mioto e Ana Castela está indo muito bem. Nesta sexta-feira, 27, o cantor compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece ao lado da amada.

Nas imagens, o casal surgiu curtindo uma piscina com direito a muitos sorrisos e carinhos. Na legenda, Mioto se declarou. "Garota, você é interestelar. Nem a estrela mais linda tem a luz que você tem… Últimas mini férias antes do dvd, saudade já", escreveu ele.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 130 mil curtidas e milhares de comentários. "A melhor versão um do outro, sendo o amor um do outro ", escreveu uma internauta. "É serio, eu não estava pronta para isso. Casem, tenham filhos e gato sem pelos para não atacar sua alergia", brincou outra. "Os mais lindos do mundo", escreveu uma terceira.

Início do namoro

O cantor Gustavo Mioto participou do programa Conversa com Bial, da Globo, e abriu o sobre o que chamou a atenção dele para começar a namorar com a cantora Ana Castela. Em um depoimento carinhoso, ele falou que sentiu algo diferente quando a conheceu e que ela era diferente das outras mulheres que conheceu.

"A gente vive em um mundo sintético hoje em dia. Onde a gente assiste a tanto coisa ruim, que fica perdido na esperança de encontrar gente boa ainda. Quando conheci ela, tinha cheiro de algo novo para mim. Tinha cheiro de algo esquisito. Como essa pessoa não é rasa e não me faz pensar as mesmas coisas que penso de todas as pessoas? E foi onde eu caí. Onde tropecei e caí de quatro total!", disse ele.

Em outro trecho da entrevista, Mioto também contou sobre a pressão no início da carreira e o apoio do pai para seguir firme. "Encontrei muita resistência dos bastidores. O pessoal me falava e me escrevia muitas coisas ruins nas minhas costas. Escutei muita coisa ruim da galera do mercado no começo e da galera da frente do palco pela minha voz ser diferente. Nos bastidores do sertanejo foi a galera que mais se doeu. (...) A cobrança dobrada em cima de mim, me deixava muito louco para provar alguma coisa. O violão começou a ficar muito interessante porque eu estava sempre sendo desafiado por essa galera tosca. Comecei a me exercitar mais no violão e na música e a estudar também. (...) Ele (o pai) me fez evoluir dobrado na época. Ele é um cara que tem uma sabedoria infinita no mercado. Me ajudou a não cair nos contos do vigário no meio. Mais ajudou do que atrapalhou", afirmou.