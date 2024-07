Temática olímpica é abordada pelo estilista americano Thom Browne em Paris

Em sua segunda apresentação na Semana de Alta-Costura em Paris, Thom Browne faz uma abordagem que é mais condizente com a sua linha criativa

A temática olímpica também é abordada pelo estilista americano Thom Browne (58) em sua segunda apresentação na Semana de Alta-Costura em Paris. Se na Dior essa referência se enveredou pelo campo da estética grega clássica, com design limpo e silencioso, Browne já faz uma abordagem que

é mais condizente com a sua linha criativa — repleta de drama, de estrutura, de elaboração

e de surrealismo.

O estilista troca seus famosos tons de cinza por um bege que é unânime na coleção e que evoca a pureza e a renovação, como a ideia de uma tela em branco que traz consigo infinitas possibilidades de criação. Com um tom tão presente, o diferencial fica por conta do design moderno de Browne, que faz cada criação contar sua própria trajetória.

As referências esportivas manifestadas pelo designer são carregadas de autenticidade, especialmente nas peças que representam os músculos do corpo humano, que são recriados de maneira quase literal em bordados em tons de vermelho e no próprio bege que dita a atmosfera da coleção.

As medalhas olímpicas também são retratadas nas suas três variações metálicas por meio de blazers texturizados e bordados aplicados em vestidos, blusas e saias. A coroa de louros aparece de forma teatral em folhas douradas como adorno de cabeça. Os esportes aquáticos são lembrados de forma

irreverente, por meio de bordados que recriam sungas e biquínis e as botas com solas abertas

remetem aos esportes de patinação.

O universo olímpico de Browne é fantasioso, exuberante e promove o escapismo que também é inerente ao próprio período das Olimpíadas.