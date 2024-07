Saiba valor de look 'impróprio' que Mel Maia usava ao ser barrada em festa

Mel Maia foi barrada em uma festa em Paris após sua roupa ser considerada imprópria; a CARAS Brasil encontrou o valor das peças da atriz

Mel Maia (20) contou aos fãs que foi barrada de entrar em uma festa durante sua viagem a Paris, na França, por conta de seu look no último domingo, 14. A CARAS Brasil apurou e descobriu o valor de algumas peças da roupa considerada "imprópria" pelo estabelecimento.

A calça escolhida por Mel Maia faz parte da linha unissex da marca VSC Wear . O modelo contém 12 bolsos, aplicações pratas e é chamado Calça Super Cargo Brim. O modelito está disponível para compra no site oficial da loja por R$ 439,90.

O top da artista era em formato de estrela e, apesar de não ter uma marca específica, parece ser inspirado no Star Bikini, da grife internacional Mugler. Em um site brasileiro de venda de itens de luxo, a peça de roupa pode ser encontrada por cerca de R$ 4.300.

Leia também: Em Paris, Mel Maia é barrada em festa ao surgir com 'roupa imprópria'

Além disso, Mel Maia já usou o top em formato de estrela em outras ocasiões. No Carnaval de 2023, a atriz foi uma das celebridades convidadas para participar do camarote em comemoração aos 30 anos da revista CARAS, e combinou a peça de roupa com o abadá especial.

A atriz Mel Maia, no camarote CARAS 30 anos na Sapucaí - Foto: Reprodução/Instagram @melissamelmaia

COMO TUDO ACONTECEU?

Mel Maia e sua amiga, Lívia Gomes, estavam indo a uma festa em Paris quando foram barradas na entrada. De acordo com a artista, o segurança do local considerou os looks inapropriados e, sem explicar o motivo, impediu que as duas entrassem na casa noturna.

"Gente, simplesmente, no lugar onde a gente topou ir agora, de primeira, a gente não pôde entrar por causa da roupa", desabafou, através dos Stories do Instagram. "Eu acho que é por causa do top, mas a Lívia está de boa, ela está só com um decote. Será que é por causa do meu top? Eu não sei gente."

"Será que é por causa do meu cabelo? O que tem de errado, gente?", questionou. A amiga brincou: "É só porque a gente é latina, só porque a gente é brasileira". A atriz contou que o segurança disse que iria checar se as duas podiam entrar no recinto e, quando voltou, confirmou que elas foram barradas.

Porém, na manhã desta terça-feira, 16, a artista voltou ao seu perfil oficial do Instagram e explicou que foi barrada por estar usando calça e tênis. "E não pode, tem que entrar de salto, a gente não sabia", afirmou a atriz, que ainda revelou estar sofrendo ataques após o ocorrido.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE MEL MAIA DURANTE SUA VIAGEM A PARIS, NA FRANÇA: