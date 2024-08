Estilista Rafaella Caniello reinventa grife com dualidade: 'Vencemos desafios'

Unindo sensualidade e delicadeza, Rafaella Caniello apresenta jogo de dualidade em nova coleção e celebra trabalho na grife Neriage

A estilista paulistana Rafaella Caniello (29) apresentou a nova coleção da Neriage em meio às oliveiras centenárias do Hotel Rosewood, em SP. Batizada de Andrômeda, a coleção marca para a estilista uma nova fase, que faz apenas uma apresentação por ano e, justamente por isso, sempre se reinventa em seus próprios códigos visuais de maneira muito equilibrada, mas ainda assim perceptível.

O senso estético apurado de Rafaella é aplicado em suas já familiares modelagens amplas e repletas de fluidez, que desta vez se unem ao belíssimo jogo de opostos inspirado no trabalho da artista visual Regina Silveira (85).

Aqui, notamos também a abordagem mais intensa de uma atmosfera sensual, vista nas transparências mais ousadas, nos decotes diagonais, nos recortes pontuais e no styling que enaltecia partes estratégicas da silhueta por meio de botões abertos, principalmente o colo.

A dualidade encontrada no trabalho de Silveira aparece aqui com o alto contraste do preto e do branco e também na estamparia que recriava algumas das principais obras da artista. A sensualidade explorada pela Neriage entra no campo da delicadeza, mas com um resultado final extremamente contemporâneo, que cria um efeito de poder imediato.

Aqui, a sedução não é encontrada na obviedade e se manifesta na criação de uma imagem repleta de potência e equilibrada pela feminilidade das formas desabadas e dos elementos de design que emanam romantismo.

"A cada ano, vencemos –me refiro aqui a mim e a diversos estilistas independentes e suas equipes– desafios de todos os tipos para colocar um pouco do que nós acreditamos e pensamos por meses na passarela. Roupa nunca é só uma roupa. Tem história, tem gente. E há quem ache que o que fazemos é superficial. Mal sabem eles que a moda é a maior prova de que o poder ainda está na união de muitas mãos e de muitos sonhos", destaca a estilista.

