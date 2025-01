Estilista italiano evoca grandeza casual ao combinar elegância e informalidade

Estilista italiano, Sabato de Sarno, abraça 'casual grandeur' por meio de looks que equilibram a informalidade e a polidez

No moodboard do estilista italiano Sabato de Sarno (41) estavam diversas imagens de Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994) em flagras de street style usando sua famosa Gucci Hobo, com a habitual elegância despretensiosa finalizada por óculos escuros enormes.

Durante uma entrevista pré-desfile, Sarno contou que o caminho seguido nessa coleção foi o “casual grandeur”, algo como grandeza casual em tradução livre, que designa o refinamento tirado do visual que não se esforça para tanto.

O termo também foi usado pelo primeiro ministro britânico Harold Macmillan (1894-1986) para descrever a elegância ímpar de Jackie O., então primeiradama dos Estados Unidos, que combinava a sofisticação europeia com toda casualidade americana.

Tendo o “casual grandeur” em mente, de Sarno apresentou criações que abraçam esse conceito estético por meio de looks que equilibram a informalidade e a polidez. Conjuntos de nuance esportiva, calças em alfaiataria de shape mais volumoso combinadas com regatas cavadas ou camisas displicentemente caídas nos ombros, vestidos de comprimento médio e retos com recortes inusitados e decotes mais cavados, saias de couro com fendas acentuadas, as rendas transparentes, os sutiãs à mostra, as hot pants, os sobretudos com jeans, as minissaias com parcas acinturadas: absolutamente todos os looks eram capazes de emanar essa grandeza casual que é tirada da combinação sagaz e extremamente atual de elegância e muita informalidade.

Para além das bolsas, os acessórios como chapéus de abas mais largas de perfume sessentista, luvas, escarpins Mary Jane e o famoso bamboo da alça das bolsas lançadas em 1947 replicados em colares e pulseiras corroboram com a intenção do estilista de reconfigurar a elegância natural de Jackie O. para os dias atuais!

