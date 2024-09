Costanza Pascolato: 85 anos da personificação da moda e elegância

Ícone da moda, Costanza Pascolato completa 85 anos nesta quinta-feira; relembre entrevista à CARAS Brasil e curiosidades

Nesta quinta-feira, 19, o grande ícone da moda Costanza Pascolato está completando 85 anos. Considerada uma das mulheres mais influentes, elegantes e autênticas do Brasil, a empresária e consultora de moda permanece sendo referência com seu estilo e personalidade marcante.

Costanza nasceu na Itália em 19 de setembro de 1939 e mudou-se para o Brasil com apenas 5 anos de idade com seus pais, para fugir da Segunda Guerra Mundial. Seus pais, Michele e Gabriella Pascolato, foram os fundadores da tecelagem Santaconstancia, em 1948, empresa que a filha assumiu em 1987, após a morte do patriarca, e que se tornou uma das maiores empresas da área têxtil do país.

Especialista em imagem e autoimagem, Costanza atua no mercado como editora, consultora de tendências, estratégicas e produtos há mais de cinco décadas e com a popularidade das redes sociais, se tornou fonte de inspiração para muitas pessoais.

Em entrevista à CARAS Brasil em 2013, famosa consultora de moda explicou o porquê do uso de um dos seus acessórios mais marcantes: os óculos escuros. “Eles são indispensáveis porque não enxergo bem. E também porque eu vou muito de um lugar ao outro e as pessoas gostam de tirar fotos. Aos 74 anos, o lápis no olho borra e não quero que ninguém veja isso.", contou.

Ainda nos acessórios, a expert também contou que tem preferência por bolsas menores - porque não carrega muitas coisas e nem pode suportar tanto peso. E revelou um item essencial, que não pode faltar em seu nécessaire: " “Batom. Porque tenho uma manchinha na boca e disfarço com uma cor. Meus lábios também ressecam muito e aí ele dá uma hidratada."

