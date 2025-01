Alessandro Michele traz de volta uma Valentino repleta da opulência romana

Em nova edição da Revista CARAS, Paula Martins analisa a coleção de estreia do estilista Alessandro Michele na Paris Fashion Week

Em sua coleção de estreia na Paris Fashion Week, o estilista Alessandro Michele (52) revisita arquivos da marca e traz de volta uma Valentino repleta da opulência romana pela qual ficou conhecida. Na estreia oficial como diretor criativo da maison, o italiano trouxe um desfile grandioso, com 85 looks e o ressurgimento de um debate que foi iniciado quando o estilista apresentou a sua primeira coleção para a casa italiana, em junho: a Valentino se tornou a Gucci? Aqui, somos bem categóricos: claro que não!

Marcas da importância da Valentino sabem exatamente o que pretendem quando saem de uma linha

criativa como a de Pierpaolo Piccioli (57) para uma abordagem como a de Michele, conhecido pelo forte apelo histórico e pelo styling superlativo, com perfume retrô e cheio de referências de arquivo. Daí, nós tiramos que muito mais do que a identidade de uma marca, existe a identidade de um profissional, que empresta a sua visão de acordo com suas referências, mas ainda assim explora as heranças da marca de modo que exista uma espécie de nova abordagem, mas não a descaracterização.

Os anos de Piccioli à frente da Valentino talvez tenha consolidado uma impressão estética da marca, mas essa não é a única visão que a grife possui. Comparar os trabalhos e decretar que uma marca se tornou a outra nos parece uma sentença rasa, já que houve uma significativa reinterpretação dos arquivos da Valentino, que nunca foi low profile. Michele revisitou o trabalho de Valentino Garavani (92) dos anos 1960, 1970 e até 1980 e fez ao seu modo a materialização da exuberância que Garavani

manifestava.

Temos um trabalho de styling e acessorização muito presente no repertório de Michele, mas temos muito da Valentino do passado aí, reconfigurada por um profissional que sabe o que faz. A Valentino encara uma reviravolta com base na sua trajetória e acredite: é exatamente isto que a marca quer.

