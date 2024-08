Saúde Bucal e Humanização: O Impacto da Odontologia Hospitalar nos hospitais brasileiros

A história da Dra. Claudia Baiseredo e do gestor Wlamir Carvalho é um testemunho de como experiências pessoais intensas podem moldar carreiras e impulsionar inovações no campo da saúde. Ainda jovens, o casal enfrentou uma realidade que nenhum pai deseja: ver seus três filhos prematuros passando semanas em UTIs neonatais. O sonho de levar os bebês para casa logo após o nascimento foi substituído por uma rotina hospitalar exigente e emocionalmente desgastante.

Essa experiência, que inicialmente trouxe desafios inimagináveis, despertou em Dra. Claudia uma nova missão. Ela passou a observar de perto a necessidade de um atendimento odontológico especializado em ambientes hospitalares, especialmente para pacientes em estado crítico. A partir dessa vivência, associada à sua sólida preparação acadêmica e à experiência administrativa de Wlamir, nasceu o CEMOI – um centro de formação que rapidamente se destacou no cenário nacional e internacional pela sua abordagem inovadora e humanizada na odontologia hospitalar.

A Odontologia Hospitalar tem se mostrado uma área vital na promoção da saúde integral dos pacientes hospitalizados, com benefícios diretos e significativos para a recuperação e prevenção de complicações graves. A inserção de profissionais altamente capacitados, com profundo conhecimento dos agentes infecciosos e das doenças da cavidade oral, é essencial para prevenir infecções bacterianas que podem evoluir para pneumonias associadas à ventilação mecânica. Essa condição, que pode levar ao óbito, prolonga a permanência hospitalar e aumenta os custos para planos de saúde e para o SUS.

No entanto, muitos hospitais privados ainda não implementaram esse serviço, muitas vezes por falta de conhecimento operacional e de gestão. À medida que essa demanda cresce, a Odontologia precisa estar preparada para oferecer um tratamento holístico, que considere não apenas os aspectos físicos, mas também mentais e emocionais, além dos tradicionais consultórios. Esse novo conceito de cuidado integral transforma a abordagem do tratamento hospitalar e chama atenção dos gestores, diretores assistenciais e planos de saúde.

A formação dos profissionais para atuar na Odontologia Hospitalar é outro ponto crucial. Cursos de pós-graduação que combinam teoria e prática são fundamentais, mas é a vivência em ambiente hospitalar que realmente capacita o cirurgião-dentista a prestar um serviço seguro e eficaz. Essa prática é respaldada por normativas do Conselho Federal de Odontologia, que exigem a experiência prática como parte essencial da formação.

Durante a pandemia de COVID-19, a Odontologia Hospitalar se destacou como um serviço essencial. A atuação da Dra. Claudia Baiseredo e da gestão do grupo foi fundamental para auxiliar centenas de pacientes em UTIs, prevenindo a evolução para pneumonias, mesmo em pacientes em posição prona. Esse período crítico reforçou a importância do dentista no ambiente hospitalar e a necessidade de integração com equipes multiprofissionais.

O trabalho em equipe na Odontologia Hospitalar possibilita diagnósticos e tratamentos mais precisos, antecipando complicações da cavidade oral que poderiam prolongar a estadia dos pacientes. Essa abordagem integral não apenas acelera a recuperação física, mas também melhora a qualidade de vida dos internados. A presença do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar é fundamental para otimizar o uso dos recursos de saúde, beneficiando pacientes, famílias, equipes médicas, operadoras de saúde e o SUS. Esse modelo de atuação é essencial para o avanço da saúde pública e privada no Brasil.

"A inserção do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar é um investimento que beneficia não só o paciente e sua família, mas toda a equipe de saúde, os gestores, os hospitais e o sistema como um todo.", finaliza a Dra Claudia Baiseredo.



