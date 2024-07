Samuel Messias conta com mais de um bilhão de visualizações na internet

Após conquistar mais de um bilhão de visualizações na internet, sendo 300 milhões apenas em um clipe, o cantor gospel Samuel Messias viu sua obra se tornar um hit em formato de louvor.

“Desde cedo me encantei com a música dentro das paredes da igreja, onde aprendi a expressar minha fé através de melodias e letras que tocavam o coração. Essa sempre foi minha forma de conexão com o divino, desde os primeiros acordes que toquei", afirma.

Após dois anos de participações em canções, hoje apresenta o projeto A Glória Desta Última Casa, que tem sua produção musical assinada por Wesley Santos. Das oito faixas de seu novo DVD, sete são novas, além de uma regravação especial pela MK Music.

A composição autoral traz uma mensagem baseada no texto bíblico de Ageu 2. “Em cada verso, busco acrescentar a fé daqueles que servem a Deus, para que não desanimem e jamais deixem de acreditar no cumprimento de suas promessas. Aquele que prometeu é fiel para cumpri-las e realizará ainda mais do que pedimos ou pensamos”, diz.

Quando questionado pelo tempo sem novidades, sua explicação é franca. “Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Eu nem tenho desculpas por demorar, mas a verdade é que Deus foi trabalhando em mim ao longo dos últimos anos e me dando inspiração. Eu não conseguiria simplesmente gravar sem o Senhor me confirmar. Mudamos o repertório várias vezes e, hoje, sou a prova de que esperar é o certo a ser feito”, finaliza.

Assista A Glória Desta Última Casa:https://youtu.be/1wXWLyDVn6M?si=9juXC0h-S6MNWEKp