Leonardo Santos procura inovar na construção civil

Perseverança e inovação podem transformar uma carreira, com o empresário Leonardo Santos sendo prova disso. À frente da ProReng, empresa de engenharia e gestão de instalações elétricas e hidráulicas em São Paulo, ele aplica sua experiência com métodos modernos e atendimento humanizado.

Natural da capital paulista, iniciou sua trajetória profissional em 2007, aos 17 anos, na construção civil. Enquanto estudava na faculdade, desenvolveu habilidades na área elétrica e hidráulica. Em 2018, decidiu fundar sua marca, começando sozinho, prestando serviços para a antiga empregadora e novos prospectos.

Com a pandemia, esperou o mercado se estabilizar e, em 2021, expandiu com contratações e estruturação fabril. Hoje, conta com 64 funcionários e 2 mil metros quadrados de área industrial.

"Meu objetivo sempre foi fazer diferente, proporcionando um atendimento humanizado e soluções inovadoras para os problemas que vivenciei na construção civil. Nos destacamos por nosso suporte e busca constante de evoluir. Aplicou minha vivência para identificar e solucionar problemas recorrentes nas instalações elétricas e hidráulicas. Investimos em industrialização para otimizar processos, garantindo agilidade e qualidade. Trabalhamos em um ambiente controlado, o que nos permite entregar produtos testados e de alta propriedade", explica.

O principal diferencial é a parceria com seus clientes, tratando cada projeto de maneira única e personalizada, se preocupando com o pós-venda e garantindo a satisfação contínua. Além disso, aplicamos em tecnologia e capacitação da equipe, valorizando cada um como parte fundamental do sucesso. “Somos uma grande família, onde todos são incentivados a crescer profissional e pessoalmente", comenta.

Ambos estão presentes em diversas plataformas de mídia social, onde compartilham novidades e dicas sobre o setor, utilizando essas ferramentas para se aproximar ainda mais do público.

Com olhos no futuro, Santos pretende expandir ainda mais. "Queremos trazer inovações que o mercado precisa, sempre focados em otimizar processos. Planejamos aumentar nosso espaço fabril e continuar oferecendo soluções diferenciadas”, garante.

"A construção civil foi a minha abertura de portas para a vida. Quero que os jovens vejam esse setor com carinho, pois oferece muitas oportunidades. Nunca desistam dos seus sonhos, lutem sempre. Nada é fácil, mas é possível chegar lá com força de vontade e dedicação", finaliza.

Instagram: @prorengoficial

Site:https://proreng.com.br