Leandro Borges lança projeto A Igreja Canta

O cantor e compositor de música gospel Leandro Borges lança seu novo álbum, intitulado A Igreja Canta, gravado ao vivo em Belém, capital do estado do Pará.

Com uma mensagem de encorajamento, as canções são marcadas pelo arranjo e pela soma das mais de 15 mil pessoas que fizeram parte do público. “Este é o maior projeto da minha carreira, e conta com participações especiais de Bruna Karla, Julliany Souza, Damares e Israel Salazar”, afirma.

Ele tem feito sucesso em plataformas de vídeo e música. Os seus vídeos já ultrapassam a marca de 1,2 bilhão de visualizações, somente no YouTube. Além disso, está entre a lista de cantores cristãos mais ouvidos no Spotify e Deezer.

“Iniciei carreira compondo, desde meus 10 anos de idade, para diversos cantores em território nacional e internacional. A repercussão das músicas, em toda a América Latina, me levou a lançar um projeto em espanhol, resultando em uma turnê mundial em 23 países”, finaliza.

Sua discografia é uma das mais premiadas dos últimos anos no segmento gospel, se destacando pela maneira de compor, produzir e interpretar.