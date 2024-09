Dra. Lucimara Porcel une compromisso e empatia no direito previdenciário

Com mais de duas décadas dedicadas ao direito previdenciário, a advogada Lucimara Porcel consolidou-se como uma referência em sua área de atuação. À frente da Sociedade Individual de Advocacia, e como parte do time da Corniani & Associados, sua trajetória é marcada por uma busca constante por justiça, com foco na transformação de vidas por meio de seu trabalho jurídico especializado.

Ainda jovem, ouviu de um conhecido que deveria se tornar advogada por sua postura firme e determinada. “Sempre fui muito decidida, desde os 12 anos, quando alguém me disse que eu deveria ser advogada. A partir desse comentário, essa tornou-se uma possibilidade concreta, e, em 1997, iniciei meus estudos, me formando em 2001”, conta.

Ainda durante a faculdade, começou a atuar no mercado jurídico e foi apresentada ao direito previdenciário, até então pouco explorado por ela. “No início, eu não sabia nada sobre isso, mas nunca hesitei em aprender. Com o tempo fui me familiarizando com as demandas do INSS, em uma época em que a digitalização dos processos ainda era um sonho distante. Eu chegava de madrugada para pegar senha, uma rotina que me ensinou muito sobre resiliência e paciência”, afirma

Ao longo de sua carreira, nunca deixou de estudar. Tornou-se especialista em seu setor em 2004 e, desde então, segue em constante aperfeiçoamento, atualmente cursando uma pós-graduação na Escola de Magistratura Federal do Paraná (ESMAF). “O estudo contínuo é imprescindível, especialmente em uma área tão mutante. A legislação muda com frequência, então é preciso estar sempre atualizado para garantir o melhor atendimento", revela.

“O meu diferencial é a abordagem humanizada. Acredito que a escuta atenta e empática é essencial. Nossos clientes trazem histórias de sofrimento, muitas vezes em condições difíceis. É impossível atuar sem entender a fundo o que essas pessoas passaram", explica.

Lucimara desenvolveu, ao longo dos anos, um método de atendimento personalizado, onde cada indivíduo é tratado com exclusividade. “Não acredito em linhas de produção. Cada caso merece atenção individual e uma estratégia específica”, afirma.

Seu escritório, situado em São Paulo, também se destaca pela inovação e compromisso com a sustentabilidade. Recentemente, implementou a digitalização completa, eliminando o uso de papéis e adotando práticas sustentáveis que estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

“Estamos em sintonia com a Agenda 2030, e nosso objetivo é ser um escritório 100% digital. Além disso, a preocupação com a inclusão também faz parte dos planos de expansão, pois muitos ainda enfrentam dificuldades com a tecnologia. Queremos alcançar mais pessoas, inclusive aquelas que têm limitações no acesso, para garantir que todos possam exercer seus direitos”, comenta.

Apesar dos desafios que a profissão impõe, especialmente em um cenário legislativo volátil, ela continua motivada pelo impacto positivo que seu trabalho gera. "O que me move é ver a felicidade de uma pessoa que finalmente conseguiu o benefício pelo qual tanto lutou. Esse é o verdadeiro sentido de justiça", reflete.

Com planos de expandir e abrir novas filiais, deseja levar seu modelo para outras regiões do País. “Minha atuação não se limita ao aspecto jurídico, acredito que o direito previdenciário é um meio de oferecer dignidade e melhorar a qualidade de vida. O futuro, para mim, é continuar fazendo a diferença, com empatia e compromisso com a justiça”, conclui.

