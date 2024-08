Dra. Karina Vuolo conta sua visão empreendedora na odontologia e estética

A dentista e empresária Karina Vuolo está em constante busca por aprimorar os seus conhecimentos. Para alcançar esse objetivo, sempre almejou ir além, superando suas próprias expectativas, e seu desejo por mudanças a levou até a ortodontia, onde atuou por cerca de 20 anos. Com o passar do tempo, percebeu a necessidade de ampliar ainda mais os seus horizontes, levando-a a se especializar também em radiologia odontológica.

“Eu sempre procurei estudar e buscar novas áreas de aprendizagem. Trabalhei como ortodontista da Companhia Vale do Rio Doce e também criei a Rádio Face, uma clínica de radiologia em Xinguara, no Pará, para atender pacientes que precisavam viajar longas distâncias para realizar exames odontológicos. Minha visão de empreendedora me motivou a trazer soluções sempre inovadoras, com muito foco tanto na qualidade, quanto na acessibilidade”, relata.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo, fundou a KV Radiologia, fortalecendo ainda mais sua presença no setor. Concomitantemente, investiu no campo imobiliário, com o empreendimento JK Vuolo, em Xinguara, no Pará. “Oferecemos salas para aluguel por hora, diária ou mensal, permitindo que outros profissionais possam atender em um ambiente moderno e bem equipado”, explica.

Empreendedora, Karina decidiu, aos 49 anos, dar um novo passo em sua carreira. “Eu queria voltar a fazer algo que tivesse a ver comigo, que gerasse impacto positivo. Minha paixão pela transformação me levou até a harmonização facial. Com isso, optei por um curso de dois anos e um mestrado no European, com dupla certificação Brasil-Portugal”, conta.

Recentemente, ela introduziu o ultrassom microfocado HIPRO em sua clínica, um aparelho avançado para tratar flacidez e rugas, com ótimos resultados e sem dor. “Quero oferecer o melhor que a tecnologia pode proporcionar. Busco me diferenciar através de uma abordagem humanizada. Sempre acreditei que o marketing deve ser um aliado, mas mais do que isso, as pessoas precisam se sentir acolhidas. Por isso, investimos em uma personalização, onde todos são tratados de forma única, com suas próprias necessidades e medos”, enfatiza.

A fé e a resiliência são seus pilares. “Eu acredito que tenho uma missão de vida e estou aqui por um propósito divino. Não faço nada sem antes perguntar a Deus se é da vontade dele. Tenho uma visão clara de onde estou e onde quero chegar, tudo isso junto de um compromisso inabalável com a excelência em tudo aquilo que faço, seja profissional ou pessoalmente. Individualizando os atendimentos e tratando cada paciente como único,” finaliza.

Instagram: @drakarinavuolo / @jkvuolo / @kvradiologia