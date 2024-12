Calçados Beira Rio S.A recebe personalidades da moda, entretenimento e do esporte

Em seu estande em São Paulo, a empresa atrai celebridades e chama a atenção do público presente no evento

Nomes como Alessandra Ambrósio, Camila Queiroz, Klebber Toledo, Nathalia Dill e Eliezer estiveram no estande como embaixadores das marcas produzidas pela companhia calçadista, divulgando os lançamentos das novas coleções para 2025.

O espaço da Calçados Beira Rio S.A, durante a feira BF Show, em novembro, em São Paulo, contou com um cronograma especial. Além de receber clientes e parceiros comerciais nacionais e internacionais, teve a presença de famosos e personalidades da moda, do entretenimento e dos esportes.

No primeiro dia, a programação começou com Nathalia, que foi muito elogiada por sua identificação com a essência da marca. A Modare Ultraconforto, especialista em design sensorial aplicado em calçados e bolsas femininos, elegeu-a como embaixadora pela segunda vez, para a campanha de 2025. A atriz destacou o estilo, a sustentabilidade e, principalmente, o conforto, além de sinalizar seus favoritos da nova coleção, entre papete, tênis e botas.

A agenda fechou com chave de ouro, com Alessandra e sua atitude fashion, em sua segunda campanha para a Vizzano, grife de calçados e acessórios femininos. Ela destacou a alma gaúcha da Beira Rio, comentou sobre a essência fashionista, deu dicas de moda e elegeu seu modelo favorito na coleção: uma sandália fio dental com estampa animal.

Já o segundo dia de movimentação foi reservado para a presença dos atletas de Paris 2024, com Lucas Mozela e Willian Lima, que interagiram com o público. Na sequência, vieram Ana Patrícia e Duda Lisboa, do vôlei de praia, e Arthur Nory.

O influencer Eliezer trouxe emoção, já que seu filho Ravi havia nascido no dia anterior e foi sua primeira aparição em público. Ele se comoveu ao contar como foi o parto e recebeu de presente um lindo kit com calçados da marca Molekinho, da qual ele é embaixador.

O envolvimento com a família Tube se iniciou através da Lua, primeira filha. Dessa forma, ele se tornou embaixador do Molekinho, que produz calçados infantojuvenis para meninos e tem como foco uma moda divertida e sustentável, trazendo elementos que incentivam a autonomia para os segmentos baby, kids e tweens, além de proporcionar conforto.