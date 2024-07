Através do direito previdenciário, Aline Brandão busca impactar a vida das pessoas

Desde criança, a advogada Aline Brandão soube que o trabalho árduo e o estudo seriam os pilares para alcançar seus objetivos. "Iniciei minha carreira aos 12 anos, vendendo produtos para conquistar minha independência", relembra. Aos 15, ingressou como estagiária na Caixa Econômica Federal.

Porém, após assumir como concursada no INSS, encontrou sua verdadeira vocação. "Eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas, e o destino me levou ao setor previdenciário. Cada caso é uma história de vida única, me sinto honrada em poder lutar pela conquista de cada família que recorre ao seu escritório”, diz.

Após mais de uma década no serviço público, decidiu pedir exoneração e se lançar no empreendedorismo jurídico, abrindo seu próprio escritório com uma abordagem humanizada. "Nossa missão é lutar com conhecimento técnico e humano, para que as leis sejam aplicadas corretamente", destaca. Hoje, ao lado de sua equipe, atende pessoas de diversas classes sociais e regiões do Brasil, tendo conquistado o 39º lugar no TOP 100 da Advocacia, em 2023.

“Meu diferencial é o serviço personalizado e a dedicação em cada caso, valores que busco transmitir a todos os colaboradores. Acredito que o profissional deve estar comprometido 100% com o cliente, atendendo suas necessidades, explicando os caminhos viáveis e as possibilidades de êxito. Nunca garantir falsas ilusões, sempre prestar satisfação e alinhar expectativas", revela.

Nestes anos de estrada, a advocacia que tem construído possui como premissa a ideia de compartilhamento de conhecimento. “A educação é fundamental para que todos conheçam seus direitos. Um advogado instruído é capaz de garantir isso às famílias. Nossa missão é proporcionar justiça e dignidade”, explica.

Atualmente, Aline possui um podcast semanal no Spotify, apresenta o programa de rádio Direito ao Ponto, toda segunda-feira e traz novidades em seu canal do YouTube e no Instagram, sempre com caráter informativo.

“Temos planos de continuar ampliando nossos serviços e promovendo mudanças na estrutura do sistema. Meu maior desejo é que as leis sirvam verdadeiramente às pessoas, garantindo justiça em consonância com o equilíbrio sustentável da sociedade", finaliza.

Site:https://bit.ly/advalinebrandao

Instagram: @dra.alinebrandao

YouTube: dra.alinebrandao