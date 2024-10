Marcelo Robalinho está a frente da empresa reconhecida por sua excelência no gerenciamento de carreiras esportivas

Desde cedo, Marcelo Robalinho tinha um objetivo: inovar o mundo dos negócios. Hoje, ele é um empresário de renome, advogado desde 1998 e agente de atletas desde 2000. Natural de Ribeirão Preto, Robalinho é especialista em Direito Empresarial e Desportivo, com bacharelado pela USP e Mestrado em Direito do Esporte na Universidade de Neuchâtel, localizada na Suíça.

“Com 17 anos, ingressei na mais cobiçada faculdade de Direito da América Latina. A partir do segundo ano, comecei a estagiar no Demarest & Almeida, um dos maiores escritórios do país. Naquela época, os serviços de correspondentes de outros profissionais eram essenciais, e foi assim que iniciei meu negócio de advocacia até me formar e ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil”, relembra.

Após se formar, a promulgação da Lei Pelé em 1998 abriu novos horizontes, e Marcelo investiu no nicho promissor. “O escritório de advocacia cresceu e obtivemos êxito em demandas esportivas de repercussão. Em 2000, fui convidado a integrar uma sociedade que revolucionaria o agenciamento de futebolistas, a Think Ball. A empresa expandiu rapidamente e se tornou uma das mais globalizadas”, comenta.

Em 2015, o mercado do futebol enfrentou o desafio da proibição de terceiros nos direitos econômicos dos jogadores, tema de um livro que o empresário escreveu, “Third-Party Ownership Of Football Players: Why are the big actors in the football market afraid?”. No ano de 2020 lançou “GOL – Gestão, Organização, Liderança” em comemoração aos 20 anos da Think Ball.

Atualmente, Robalinho é presidente da Think Ball & Sports Consulting S/A, que oferece serviços para atletas, atuando em mais de 40 países e com participação em mais de 1.000 transferências internacionais. Além disso, lidera o RA Law, escritório de advocacia com atuação mundial.