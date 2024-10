Após internauta questionar se Gabi Luthai realmente não contratou babá para seu filho, a influenciadora usou as redes sociais para esclarecer decisão

Nesta quarta-feira, 30, Gabi Luthai usou as redes sociais para esclarecer sua escolha de não contar com o auxílio de uma babá para cuidar de Pietro, de seis meses, seu único filho com Teo Teló, irmão do cantor sertanejo Michel Teló. Por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, um internauta duvidou da informação passada pela cantora.

"Acho um absurdo você vender a ideia de não ter babá, como se fosse real. Conta outra", acusou o seguidor, que recebeu uma resposta sincera de Gabi.

"Sinceramente, por que eu mentiria sobre isso? Eu não vendo uma maternidade extremamente cansada, nem sofrida, nem me esqueci como mulher ou coisa do tipo pra gerar identificação. Tenho meu jeito de viver e quem se identificar, ótimo", iniciou.

"Não temos babá por escolha do casal. É difícil, é, mas até a gente achar que tá funcionando, seguiremos. Simples assim. Pessoas são diferentes, sabia?", finalizou a influenciadora.

Vale lembrar que o pequeno Pietro, primeiro filho do casal, nasceu em abril deste ano. Gabi e Teo estão juntos desde 2013 e casados desde setembro de 2022.

Gabi Luthai reflete sobre mudanças após a maternidade

A cantora e influenciadora digital Gabi Luthai usou as redes sociais para compartilhar com o público uma nova reflexão a respeito da maternidade. Mãe do pequeno Pietro, de seis meses, fruto de seu casamento com Teo Teló, a artista contou como tem se sentido em relação ao seu corpo pós-parto.

Por meio de seu Instagram oficial, Gabi abriu um álbum de fotos na praia e destacou que decidiu publicar os cliques de biquíni como forma de 'mandar a insegurança embora'. "Eu nem ia postar essas fotos sozinha, mas aí lembrei que talvez valha pra algumas mulheres que me seguem: a maternidade é a maior aventura que já embarquei em toda minha vida", iniciou ela.

"Graças a Deus, aliás, estou tendo o privilégio de viver isso! Acabei de colocar Pietro pra dormir, tô com dor nas costas, ele tá pesado (risos), mas nada se compara a esse amor. Nada. Mesmo depois de toda essa transformação, da Gabi singular, casada com o Teo, pra Gabi mãe, ainda me reconheço em várias coisas antigas. Ainda gosto das mesmas músicas, das mesmas pessoas (não todas), de lugares, de hobbies e ainda me vejo como a mulher que costumava ser", continuou.

Por fim, Gabi Luthai mencionou a aceitação da nova fase: "Também é verdade que a gente muda muito, porque a nossa percepção muda. E é gostosa essa fase em que a gente sai da loucura de não saber o que será, para leveza da aceitação e tranquilidade de uma nova era. É isso. E sim, uma foto de biquíni na praia, pq a tal da insegurança com o corpo vem tbm, mas se vc mandar embora, ela se vai", concluiu.

