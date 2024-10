Genro de Fátima Bernardes é piloto de avião e não esconde ser um rapaz romântico

Caio Freitas chamou a atenção da web após Fátima Bernardes comemorar o aniversário da filha, Beatriz Bonemer, e do genro com festa em sua mansão no Rio

Fátima Bernardes (62) comemorou o aniversário da filha Beatriz Bonemer – fruto do antigo casamento com o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner (60) – e do namorado dela, Caio Freitas, no último sábado, 26, com uma festa especial em sua mansão no Rio de Janeiro. A apresentadora compartilhou um álbum de fotos em família, no Instagram, para celebrar os 27 anos da jovem (completados no dia 21) e do rapaz, que acabou chamando a atenção dos internautas.

Caio namora Beatriz desde novembro de 2023. O rapaz fez 31 anos e é piloto de avião para voos comerciais com licença para multimotores e instrumentos. Torcedor do Flamengo, ele tem uma relação próxima com sua família. Discreto nas redes sociais, o genro de Fátima publica registros com os parentes, amigos e de viagens.

No dia 11 de julho deste ano, por exemplo, Caio publicou uma foto romântica, beijando o rosto da amada, em frente a Catedral de Santiago de Compostela, um templo católico situada na cidade histórica de Santiago de Compostela, capital da Galiza, na Espanha. “Meu amor em todos os cantos”, escreveu Beatriz nos comentários da publicação. Fátima também fez questão de deixar um registro: “Lindos”.

Nove dias antes, o rapaz compartilhou uma sequência de momentos especiais ao lado da namorada e escreveu uma belíssima declaração de amor à ela. “Já tentei várias e várias vezes te escrever algo que estivesse à sua altura ou a altura do sentimento que carrego por você dentro do meu coração, mas é difícil. É difícil falar sobre o carinho diário e recíproco que a gente vive, falar das pequenas coisas (que na verdade são as maiores e mais valiosas). O amor mora nos pequenos detalhes, mora naquelas perguntas do dia-a-dia ‘quer que eu faça um ovo pra você enquanto você toma banho?’, ‘quer que eu te leve no metrô pra você não se atrasar ?’, ‘se arruma que eu vou no médico com você’, ‘mozão, comprei o matte com limão que você gosta’", começou Caio, que seguiu com um textão.

Beatriz correspondeu a homenagem, brincando: "Precisava dessa ultima foto? hahahahahhaha... Te amoo". Já Fátima Bernardes se derreteu: "Que alegria como mãe ver minha feliz, feliz e fazendo você feliz. Muito amor pra vocês sempre".

Beatriz Bonemer – que é trigêmea de Vinícius e Laura – assumiu publicamente a relação com Caio Freitas em dezembro do ano passado, quando publicou a primeira foto com o instrutor de voo. Na ocasião, a jovem celebrava um mês de namoro.

ANIVERSÁRIO DO CASAL

Em sua rede social, a jornalista Fátima Bernardes postou cliques do casal, da aniversariante com a avó materna e os outros presentes. Para o momento, a ex-global apostou em um vestido branco enquanto a filha elegeu um look verde para celebrar seus 27 anos. Já o piloto de avião estava mais despojado. Ele vestiu uma camiseta em tons claros, uma bermuda azul e tênis brancos.