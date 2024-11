Virginia tem susto após Maria Alice se acidentar na piscina: 'Escorregou'

Em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Virginia tem susto após a filha mais velha, Maria Alice, escorregar na piscina e se machucar

A influenciadora Virginia Fonseca tomou um susto nesta terça-feira, 12, no final da tarde ao ver a sua filha mais velha com Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, se acidentar na piscina. Em sua rede social, ela postou uma foto da herdeira chorando e contou o que aconteceu.

Sofrendo com o machucado que havia acabado de fazer no queixo, a primogênita dos famosos apareceu apenas com um curativo na região e a empresária então explicou o que houve com a irmã de Maria Flor e José Leonardo.

"E olha quem machucou na piscina", compartilhou o clique da menina chorando. "Tava dançando, escorregou e bateu o queixo, mas tá ótima, foi só um susto", escreveu sobre não ter sido nada grave.

Ainda nesta terça-feira, 12, Virginia Fonseca encantou ao postar cliques ao lado de Zé Felipe e José Leonardo. Passando os dias na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a famosa já fez o mesversário de dois meses do bebê no local e até um pré-aniversário da sogra, Poliana Rocha.

Na última semana, ela levou apenas as meninas para um passeio de safári e se surpreendeu com uma descoberta sobre a primogênita ser muito corajosa a ponto de ser perigoso.

Virginia se surpreende com foto de Maria Alice e José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou encantada e não deixou de mostrar para os seguidores uma foto fofíssima que recebeu de dois de seus três filhos. Recentemente, ela postou o registro da primogênita, Maria Alice, de 3 anos, com José Leonardo, e chamou a atenção.

Isso porque, a duplinha apareceu sorrindo para a câmera e esbanjou todo seu charme. Apesar de não ter aparecido no clique dos irmãos, Maria Flor, de dois anos, foi muito citada nos comentários por fazer falta. Outro ponto levantado foi a forte semelhança entre Maria Alice e o menino. Veja a foto aqui!

