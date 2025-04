Médica explica o que fazer diante de diagnóstico semelhante ao de Klara Castanho: 'Evitar'

No ar em Garota do Momento, a atriz Klara Castanho foi parar no hospital após tomar medicamento sem prescrição médica

Klara Castanho fez uso de medicamento para tratar garganta inflamada - Foto: Reprodução/Instagram