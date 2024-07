Virginia Fonseca lamenta desconforto na reta final da gravidez: 'Ruim'

À espera de seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca fez um breve desabafo a respeito da reta final de sua gestação

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 17, para compartilhar um sincero desabafo com os seguidores. À espera de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, a apresentadora do SBT relatou grande desconforto em sua reta final da gestação.

Em seus stories no Instagram, Virginia contou que tem sentido bastante falta de ar. Após jantar com a família, ela explicou que precisou subir para o quarto imediatamente para tentar aliviar o desconforto.

De acordo com a famosa, a posição do bebê pode ser a grande causa do sintoma. "Gente, começou a me dar uma falta de ar absurda", relatou Virginia Fonseca, lamentando ter deixado as visitas em sua casa sem sua presença. "Realmente estou com falta de ar. A médica diz que pode ser a posição do bebê, que está pressionando meu diafragma", disse.

Em seguida, enquanto se preparava para descansar, a influenciadora reforçou que não estava muito bem. "Nossa Senhora. Eu estou aqui pronta para dormir, mas o que é isso, gente? Eu estou ruim, viu? Credo, parece que passou três tratores em cima. Daqui a pouco estou aqui de volta, se Deus quiser, sem falta de ar, sem lombar doendo, sem nada", contou ela, por fim.

Vale lembrar que além de José Leonardo, que está prestes a chegar ao mundo, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de duas meninas: Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1. Recentemente, ela revelou que a família deverá se mudar para a nova mansão antes do nascimento do caçula.

Nas redes sociais, a nora de Leonardo e Poliana Rocha comentou com os seguidores sobre a nova fase. "Neste mês, a gente entra na nossa casa [nova]. Estou com um pouco de medo. Lá, é tudo diferente, vai mudar tudo. É a primeira vez na minha vida que sinto isso, medo [de uma mudança]", disse Virginia.

Virginia impressiona ao mostrar barrigão de grávida

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores nesta terça-feira, 16, ao publicar nas redes sociais novas fotos mostrando o barrigão de grávida. Na reta final da terceira gestação, a apresentadora do SBT realizou um belíssimo ensaio na Fazenda Talismã, propriedade do sogro, o cantor Leonardo.

Em seu perfil oficial no Instagram, Virginia abriu um novo álbum de fotos do momento especial. Usando roupas de cowboy, a esposa de Zé Felipe impressionou o público que a acompanha ao exibir toda sua beleza na gravidez de José Leonardo.

"Bom dia, terça-feira. Mais uma parte do nosso ensaio de gestante! Estou tão feliz de ter conseguido fazer esse ensaio em meio a correria boa que estamos vivendo!! E ainda mais feliz de ter ficado além do que eu esperava! José Leonardo, mamãe te ama muito. Que Deus abençoe sua vida e lhe dê muita saúde sempre", declarou a famosa na legenda.