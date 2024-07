Virginia perde a paciência e deixa as filhas de castigo após descobrir mentira

Tolerância zero! Virginia Fonseca se irrita ao descobrir uma mentira das filhas e coloca Maria Alice e Maria Flor de castigo; entenda o motivo

No último domingo, 21, Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma situação inusitada envolvendo suas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de apenas um. Em suas redes sociais, a influenciadora digital revelou que perdeu a paciência e decidiu colocar as meninas de castigo após descobrir que elas haviam mentido.

Durante uma live com sua sócia e madrinha de Maria Flor, Samara Cahanovich prometeu levar biscoitos recheados para as meninas em sua próxima visita. No entanto, Virginia interrompeu a conversa para explicar que suas filhas estavam de castigo após serem flagradas mentindo justamente para comer bolachas escondidas.

“Ela está de castigo porque ontem eu falei: ‘Não é para comer Oreo antes do jantar’. Maria Alice veio aqui pegou o Oreo em cima da mesa e foi para sala de cinema escondido”, a influenciadora contou indignada. Virginia também revelou que Maria Alice enganou seu amigo, o apresentador Lucas Guedes, para que ele abrisse o pacote de biscoitos.

“O Lucas Guedes perguntou se ela jantou, e ela disse já. Lucas abriu para ela e deu para Maria Flor e para Maria Alice. Quando eu cheguei na sala, as duas estavam comendo Oreo antes do jantar”, disse. Por fim, ela revelou que as meninas estão proibidas de comer doce depois da mentira: “Hoje não tem, acabou! Tá de castigo”, disparou a loira, que está grávida de seu terceiro herdeiro, José Leonardo.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Virginia deixa as meninas de castigo. Recentemente, ela revelou que suas filhas com Zé Felipe. No entanto, Maria Alice partiu para a agressão e precisou ficar alguns minutos de castigo pensando em suas atitudes. Inclusive, a apresentadora explicou que define os minutos do castigo de acordo com as idades das meninas

Virginia faz confissão sobre início do romance com Zé Felipe:

Durante seu programa no SBT, o 'Sabadou', Virginia Fonseca causou ao relembrar detalhes sobre o início de seu romance com Zé Felipe, com quem é casada e espera o terceiro filho. Acontece que a apresentadora admitiu que ainda mantinha contato com seu ex-namorado e até se encontrou com ele um dia antes de assumir o namoro com o cantor.

Em seu relato, a influenciadora relembrou o início de seu intenso namoro com o artista e admitiu que conversava com seu ex-namorado na época. "Comecei a conversar com ele e ainda mantinha contato com o meu ex. Encontrei o meu ex um dia antes de ver o Zé”, disse a apresentadora, sem mencionar nomes; saiba quem é o ex-namorado de Virginia Fonseca!