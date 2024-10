Virginia Fonseca reage ao ver a sinceridade de Maria Flor

A influencer Virginia Fonseca fica em choque ao se deparar com a sinceridade da filha Maria Flor ao fazer pergunta para a criança

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou em choque com a sinceridade de sua filha Maria Flor, de quase 2 anos de idade. Em um vídeo compartilhado pelo seu amigo Hebert Gomes, a esposa de Zé Felipe apareceu surpresa com a resposta que ouviu de sua herdeira.

Tudo aconteceu enquanto Virginia estava brincando com a filha no closet do seu quarto. Mamãe carinhosa, ela perguntou para a criança: "Quem você ama mais: a mamãe ou o papai?”.

Então, com a toda a sinceridade infantil, Maria Flor respondeu: "O papai!”. Rapidamente, Virginia ficou com a expressão de chocada.

O vídeo do momento viralizou na internet e os fãs fizeram comentários. “Eu amo a sinceridade das crianças”, disse um fã. “O primeiro amor de menina sempre é o pai”, comentou outro. “Por isso que eu não faço esse tipo de pergunta, não tem como lidar com uma resposta dessas”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Virginia também é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 mês.

Virginia Fonseca mostra antes e depois dos dentes

Nesta semana, Virginia Fonseca trocou as lentes de contato dos dentes. Em uma ida ao dentista, ela trocou os acessórios e exibiu imagens de antes e depois do procedimento estético para deixar o seu sorriso mais harmonioso.

"Há mais ou menos 6 anos, coloquei lentes de contato nos dentes e eu gostava delas!!! Nunca me deram nenhum problema e eu tava ok. Mas comecei perceber que já era um sorriso que não valorizava meu rosto mais e não condizia mais com minha personalidade!! Por isso decidi mudar", afirmou ela, e completou: "Feliz demais".