Virginia Fonseca coloca Maria Flor de castigo. Saiba o que aconteceu

Virginia Fonseca toma atitude de colocar a filha Maria Flor de castigo após a menina ter um comportamento inadequado nas férias em família. Entenda

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao contar um momento de ‘maternidade real’ nas redes sociais. Gente como a gente, ela revelou que precisou colocar a filha Maria Flor, de 2 anos, de castigo durante as férias na fazenda da família.

A estrela tomou a decisão após dar uma bronca na herdeira logo cedo nesta quinta-feira, 2. A esposa de Zé Felipe disse que a filha não teve um bom comportamento nesta manhã ao puxar o cabelo da irmã, Maria Alice, de 3 anos, e jogar o tablet. Com isso, ela decidiu deixá-la sem comer doce por um dia .

"Bom dia para quem já acordou resolvendo problema de filho. Chamando a atenção. Maria Alice e Maria Flor com uma mania feia de bater…”, disse ela. Então, Virginia foi conversar com Maria Flor: "Flor, o que você fez hoje?”. E a menina respondeu: "Puxou o cabelo”.

Com isso, Virginia falou sobre o castigo da filha. "Floflô está de castigo. Sem comer doce. Está de castigo porque puxou o cabelo da Maria Alice, jogou o tablet na cabeça. Você está ficando doida, Flor?”, disse.

Maria Alice e Maria Flor com looks combinando

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais no primeiro dia do ano ao mostrar novas fotos com suas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos. A mamãe coruja posou com as herdeiras ao curtir o dia ensolarado na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, no interior de Goiás.

O trio posou com looks de banho antes de entrarem na piscina. Virginia surgiu com biquíni rosa e deixou à mostra sua barriga seca. Enquanto isso, as meninas usaram maiôs iguais com a estampa da personagem Ariel, do desenho A Pequena Sereia, e com sapatinhos iguais.

“Minhas princesas”, disse ela na legenda. Virginia também é mãe de José Leonardo, de 3 meses de vida.

