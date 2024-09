Virginia fica em choque ao ver semelhança com a filha: 'Pari eu mesma'

Cópia? Virginia fica passada ao comparar foto de sua infância com a da filha mais velha, Maria Alice; veja a semelhança entre as duas

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou mais uma vez que sua primeira filha com o cantor Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, é muito parecida com ela. Nesta quinta-feira, 26, a famosa provou a semelhança com uma montagem.

Com uma foto da primogênita usando tiara na cabeça e fazendo uma carinha mais séria, a apresentadora do SBT fez a comparação ao resgatar um clique de sua infância no mesmo estilo. Brava, Virginia Fonseca surgiu no registro do passado também com um acessório azul no cabelo.

"Meu deus", riu ao repostar a montagem. "Eu pari eu mesma", confirmou ao exibir as imagens bem parecidas.

Ainda nesta quinta-feira, 26, a empresária explodiu o fofurômetro ao exibir o caçula, José Leonardo, com um macacão de leão. Nos últimos dias, Virginia Fonseca encantou ao mostrar como a mais velha e a do meio, Maria Flor, estão lidando com o bebê.

É bom lembrar que a mamãe do trio já está recuperando sua forma. Ela eliminou mais de 12 kg e está fazendo alguns procedimentos estéticos contra a flacidez.

Virginia revela detalhe comovente da brinquedoteca dos filhos

A brinquedoteca da mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe foi toda montada pensando nos três herdeiros do casal. Além de muitos brinquedos, escorregador, casinha, piscina de bolinhas, cozinha e outros detalhes, a famosa revelou na sexta-feira, 20, que até as paredes foram pensadas nos pequenos.

A apresentadora do SBT então mostrou que o papel de parede representa o trio, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A nora do sertanejo Leonardo então exibiu o desenho de meninas e um bebê. Virginia Fonseca falou para a primogênita que a imagem seria ela e seus irmãos. Veja mais aqui.