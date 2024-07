Thaeme se derrete em cliques com a filha caçula: "Você é luz"

A cantora Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos ao lado da filha caçula, Ivy

Thaemê Mariôto encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 17, ao compartilhar alguns cliques ao lado da filha caçula, Ivy, de dois anos. A menina é fruto de seu casamento com Fábio Elias.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a cantora, que faz dupla com Thiago, aparece sentada no chão, agarradinha com a herdeira e dando um belo sorriso. Ao dividir as imagens, a artista, que também é mãe de Liz, de quatro anos, se declarou.

"Quando os dias parecem nublados, esse sorriso resgata a alma… Você é luz, meu amor! Quando a gente menos espera, vem um: mamãe, eu te amo! Vocês me salvam todos os dias! Obrigada por terem me escolhido!", escreveu a mamãe coruja na legenda.

O momento entre mãe e filha deixou os fãs encantados. "Tão lindas", disse uma seguidora. "Filhos são luz na nossa vida", afirmou outra. "Lindonas! E o sorrisão da Ivy revigora não só você, mas todos nós aqui, pode ter certeza", falou um fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Thaeme lamenta morte de segurança em despedida emocionante

A cantora sertaneja Thaeme Mariôto, que canta com Thiago, usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem ao segurança da dupla, Ivan Krige, que faleceu aos 53 anos, vítima de um infarto. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista lamentou a partida precoce do amigo e emocionou ao realizar uma despedida para ele.

"Ivan, meu fiel protetor, te amaremos para todo o sempre! MUITO OBRIGADA POR TUDO nesses quase 10 anos juntos! Ontem estivemos junto com toda a sua família e entendo, mais do que nunca, o amor e o respeito que você sempre teve pelo seu grande amor Silmara e suas amadas filhas Thaís e Dani, além de seus irmãos, sobrinhos… Quanta gente especial! Pessoas privilegiadas por terem vivido esses anos todos ao seu lado, assim como eu, @thiagobertoldo e toda família @thaemeethiago! Nosso anjo protetor tão AMADO e tão FIEL! Vai ser MUITO DIFÍCIL seguir sem você, já está sendo, porque você é ÚNICO e insubstituível em TODOS OS SENTIDOS!", escreveu. Confira!