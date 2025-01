Tata Werneck divide cliques fofos com a filha, Clara Maria: 'Minha pequenininha'

A atriz e apresentadora Tata Werneck encantou ao compartilhar fotos inéditas com a filha, Tata Werneck, fruto de seu casamento com Rafael Vitti

Tata Werneck explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 23, ao compartilhar fotos inéditas com a filha, Clara Maria, de cinco anos.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz e a apresentadora aparece abraçada com a herdeira durante um passeio. Já na legenda, ela contou algumas frases divertidas que Clara já disse para ela.

"Amor da minha vida toda, que já está falando frases como "você quer privacidade?" e "roupão também serve pra relaxar e não só para banho. Você pega dois pepinos e põe nos olhos e pega um livro que não poderá ler por causa dos pepinos". Eu te amo minha pequenininha", declarou Werneck.

Os seguidores encheram o post de comentários fofos. "As mais perfeitas do mundo", disse uma seguidora. "Lindinhas, já estão do mesmo tamanho", falou outra. "Maravilhosas", escreveu uma fã. "Perfeitas. E ela vai ser igual a você no jeito", comentou mais uma.

Vale lembrar que Clara Maria é fruto do relacionamento de Tata Werneck com o ator Rafael Vitti. Os dois completaram oito anos juntos no dia 13 de janeiro e a apresentadora fez questão de celebrar. "Há 8 anos eu me apaixonei por um homem de regata. Ele dorme com ar condicionado e eu desligo. Ele cozinha e eu só como. Ele é corajoso e pula de pedras e eu rezo. Ele é lindo e eu fico mediana de make. Ele me ama e eu o amo também. [...] Ele não é minha metade da laranja. Somos duas laranjas inteiras que se somam... Te amo, Rafa Vitti", escreveu a famosa.

Confira:

Tata Werneck encanta em foto com a mãe

Recentemente, Tata Werneck publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece ao lado da mãe. Em outra, imagem a famosa surgiu caminhando com a filha Clara Maria, de cinco anos, fruto do seu casamento com Rafael Vitti.

Na legenda, Tata se declarou para a família sem deixar de lado o seu bom humor característico. "Minhas meninas. Amo vocês demais! Minha mãezinha e minha filha! Obrigada meu Deus pela minha família! (Peguei essa legenda de um grupo do condomínio. Não sei quem são essas pessoas)", escreveu ela. Veja as fotos!

