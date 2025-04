Yasmin Brunet exibe boa forma em dia de praia no Rio de Janeiro

Yasmin Brunet aproveitou o tempo livre para curtir uma praia no Rio de Janeiro e esbanjou sua boa forma invejável de biquíni

Nesta quinta-feira, 24, Yasmin Brunet aproveitou o tempo livre e o dia ensolarado para curtir um dia de praia.

A famosa foi fotografada na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Com um biquíni laranja e uma canga rosa amarrada, Yasmin exibiu a sua boa forma com direito à barriga trincada.

Além disso, Yasmin aproveitou para renovar o bronzeado e não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Psicanalista avalia caso de Yasmin Brunet

Yasmin Brunet usou as redes sociais para revelar que está sendo perseguida por um stalker. A ex-BBB compartilhou a situação com seus seguidores, afirmando que pretende tomar medidas judiciais para encerrar o pesadelo. Mas a exposição constante e as ameaças virtuais vão além do medo momentâneo. Afinal, o que acontece na mente de quem vive sob o olhar de um perseguidor?

Para entender os impactos psicológicos de situações como essa, a CARAS Brasil conversou com a psicanalista Cintia Castro, que explicou os danos emocionais causados pelo assédio virtual.

Segundo a especialista, os efeitos são profundos: "Os efeitos psicológicos em vítimas de perseguição, como o caso de Yasmin Brunet, podem ser profundos e complexos. É essencial destacar que cada indivíduo responde de maneira única a situações de estresse e trauma, mas há algumas reações comuns que podem ser observadas. Primeiramente, é importante mencionar a ansiedade, que muitas vezes se manifesta como um sentimento constante de medo ou apreensão. Para muitas vítimas, a sensação de estar sendo observada pode levar a uma hipervigilância e a um estado de alerta permanente, prejudicando a qualidade de vida."

A psicanalista também alerta para sintomas como depressão e estresse pós-traumático: "A depressão pode surgir como resultado do isolamento social. A tristeza profunda, a falta de apetite e a perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas."

"As vítimas podem desenvolver sintomas de estresse pós-traumático que incluem flashbacks, pesadelos e uma revivência constante do trauma. Esses sintomas podem interferir na vida cotidiana e nas relações interpessoais, criando um ciclo difícil de romper. Muitas vezes, sentimento de culpa e vergonha podem surgir levando a uma limitação da autoimagem e à sensação de que a vítima é responsável pela situação", garante ela.

Leia também: Yasmin Brunet renova o bronzeado e arrasa ao posar de biquíni