Morre Lúcia Alves, aos 76 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Lúcia Alves morreu, aos 76 anos, nesta quinta-feira, 24. A artista tratava de um câncer no pâncreas desde 2022 e, no dia 14 de abril, havia sido hospitalizada em estado grave na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A internação de Lúcia aconteceu após ela passar mal e sentir falta de ar um dia antes, quando foi levada ao Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon, onde revebeu os primeiros cuidados.

Além do câncer no pâncreas, Lúcia também era diagnosticada com diabetes e apresentava um quadro de fascite plantar, inflamação do tecido que liga o calcanhar aos dedos dos pés.

"A Casa de Saúde São José confirma o falecimento de Lúcia Alves na tarde desta quinta-feira, 24 de abril, aos 76 anos. A paciente estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) desde o dia 14 de abril. A instituição se solidariza com os familiares, amigos e fãs da atriz.", diz a nota emitida pela Casa de Saúde São José.

Trajetória

Nascida no Rio em 4 de outubro de 1948, a estreia de Lúcia Alves na televisão foi na novela Enquanto Houver Estrelas, escrita e dirigida por Mário Brasini e exibida na extinta TV Tupi, em 1969. No mesmo ano, ela foi para TV Globo viver a Geralda em Verão Vermelho, de Dias Gomes.

Vale lembrar, que um de seus papéis marcantes foi a índia Potira em Irmãos Coragem, 1970.

Ela também compôs o elenco de tramas famosas da TV Globo como Bicho do mato (1972), Carinhoso (1973), Helena (1975), Nina (1977), Eu prometo (1983), Partido alto (1984), Ti Ti Ti (1985), Barriga de aluguel (1990), Mulher (1998), O Cravo e a Rosa (2000) e Sob Nova Direção (2004-2007).

Além da TV Globo, Lúcia atuou em novelas do SBT, Record e Manchete. Seu último trabalho na TV foi em República do Peru (2015), seriado da TV Brasil. No cinema, compôs o elenco de Lua Cheia (1989), Bendito Fruto (2004) e outros títulos.

