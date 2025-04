Sabrina Sato recorda momento constrangedor durante banho tradicional no Japão

A apresentadora Sabrina Sato tentou resgatar a tradicional do banho de onsen, mas acabou se envolvendo em um momento constrangedor; saiba detalhes!

A apresentadora Sabrina Sato, convidada para o programa Que História É Essa, Porchat? na última quarta-feira, 23, arrancou risadas da plateia e os fãs ao relembrar um episódio em que tentou resgatar uma tradição familiar durante uma viagem ao Japão, mas acabou vivendo um momento constrangedor.

“Desde que eu era criança, lá em Penápolis, a minha avó, ela fazia esse banho, essa tradição. Primeiro ela tirava a nossa sujeira com um banho e depois todo mundo entrava no ofurô pelado. Eu, minha avó, meu avô… Vai cabendo, vai entrando, mas também o espaço não era muito grande. E é muito quente. Não é uma temperatura que as pessoas aguentam muito. É para ser superquente mesmo. Meus avós já faleceram e não conseguiram retornar para o Japão. Eles nunca fizeram o onsen”, contou a apresentadora em conversa com Fábio Porchat.

Para isso, ela utilizou um aparelho de tradução simultânea e, com o auxílio de um intérprete, explicou aos funcionários do hotel sua vontade de participar do ritual. Após expressar o desejo de participar do ritual, Sabrina foi conduzida por uma funcionária ao local e recebeu apenas um roupão. Sabendo que o costume exige o banho sem roupas, ela seguiu o protocolo e se lavou antes e entrou sozinha, nua, no ofurô.

“Pensei: que lugar quente é esse? Mas queimava e relaxava também. Deitei e curti ali o momento sozinha tomando meu banho de onsen naquele lugar lindo. Mas eu sentia a água queimando tudo! Queima tudo. Aí eu estava assim, me amando, quando, de repente, eu escutei uns passinhos. Era uma japonesinha chegando de roupão”, revelou.

Mas o susto veio quando uma funcionária entrou na água de maiô. Sabrina logo notou que os demais frequentadores também usavam roupa de banho e que, na verdade, estava em uma piscina comum.

"Eu olhava de um lado para o outro e as pessoas começaram a perceber, né? E não dava para levantar quietinha. Tinham umas 20 pessoas! Aí chegou uma hora que pensei: ou eu morro desmaiada aqui com a pressão baixa ou levanto. Dei uma risadinha igual a japonesinha deu para mim quando falei do banho e saí pelada” , disse Sabrina.

Confira o trecho que Sabrina Sato conta o episódio vivido na viagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Leia também: Aos 72 anos, mãe de Sabrina Sato percorre 15 km e filha enaltece: "Sorrindo mesmo gripada"