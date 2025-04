Médico alerta para causa da morte de Edy Star: 'Descontrola o corpo como um todo'

Ícone queer e parceiro musical de Raul Seixas, Edy Star faleceu nesta quinta-feira; saiba mais sobre as causas que levaram a morte do artista

Famoso ícone queer do Brasil, Edy Star (1938-2025) morreu na madrugada desta quinta-feira, 24, aos 87 anos. O artista estava internado no Complexo Hospitalar Heliópolis, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico há quase uma semana. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, avalia o caso do artista.

Em um comunicado publicado na página do famoso, foi informado que Star morreu de insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda e pancreatite aguda : "O artista faleceu de forma serena, sem dor, enquanto recebia tratamento médico. As causas foram insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda e pancreatite aguda — condições que, infelizmente, não puderam ser revertidas, apesar dos cuidados intensivos", diz o texto.

Segundo o Dr. Henrique Carrascosi, a pancreatite aguda é uma inflamação do pâncreas que pode ter várias causas: "Geralmente, ela causa uma inflamação importante do pâncreas e pode descompensar o corpo como um todo", explica. O nefrologista destaca a importância do pâncreas.

"Ele é responsável por produzir insulina e controlar a glicemia do nosso corpo. Então, a pancreatite grave, ela descontrola toda a glicemia do nosso corpo. Enzimas pancreáticas são importantes para a digestão, enfim, nós temos vários problemas relacionados ao problema pancreático e isso descontrola o corpo como um todo", declara.

QUAL A RELAÇÃO?

O nefrologista aponta que algumas complicações da pancreatite podem levar o paciente a desenvolver uma insuficiência renal. "E isso pode descompensar o corpo do paciente, o sistema imunológico, o sistema de defesa, sistema inflamatório".

"Pode fazer que o paciente tenha uma insuficiência renal, ainda mais em pacientes idosos que são mais frágeis, isso causa uma cascata inflamatória no corpo como um todo e isso pode levar a insuficiência renal", finaliza o Dr. Henrique Carrascosi ao avaliar o caso do artista Edy Star.

Quem foi Edy Star? Edy Star foi parceiro de trabalho de Raul Seixas e colaborou no disco Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10, de 1971, ao lado de Raul, Sérgio Sampaio e Miriam Batucada.

