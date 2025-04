Em entrevista recente, Renata Abravanel relembrou um conselho marcante deixado pelo pai, o apresentador Silvio Santos; saiba qual

Na última quarta-feira, 23, Renata Abravanel marcou presença na cerimônia do Troféu Imprensa 2025. Sendo a primeira edição sem a participação de Silvio Santos, a filha caçula do apresentador emocionou ao compartilhar o maior conselho que ele deixou para a família .

“Difícil isso né, mas uma vez a Cíntia perguntou: pai, o senhor nunca teve medo? Ele disse: já, mas eu nunca deixo o medo me impedir de avançar. Eu acho que é isso, as vezes a gente fica com medo, fica apreensivo, mas tem que caminhar e enfrentar. Tem que ter coragem para seguir”, ressaltou Renata.

A caçula de Silvio também não deixou de expressar orgulho pela irmã, Patrícia Abravanel, que foi responsável pela apresentação do evento. “Eu tenho um orgulho tão grande dela, o que ela faz é com corpo, alma e coração para honrar o legado do meu pai e tudo o que ele investiu nela. Ela estava emocionada, chorou no camarim antes, mas ela não deixa transparecer. Ela vai e dá tudo de si”, declarou.

Ainda durante o bate-papo, Renata compartilhou qual traço herdou do pai. “Ele sempre foi guiado pela razão, emoção e intuição. Acho que absorvi isso dele, esse distanciamento para apesar das emoções ser justa e correta”, finalizou.

Em novembro, Renata Abravanel deixou os seguidores encantados ao resgatar um momento especial ao lado do pai, Silvio Santos. Em seu perfil oficial nas redes sociais, a caçula expressou sua gratidão pela família.

“Eternamente grata”, escreveu a empreendedora nos stories, acrescentando um emoji de coração. Na sequência, Renata publicou uma foto ao lado das irmãs e da mãe, Íris Abravanel, e completou: "Por tudo e por tanto". Veja as fotos!

