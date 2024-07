Luiza Possi desabafa após pedido dos filhos: 'Meu coração’

Em vídeo nas redes sociais, Luiza Possi afirmou que não pode aceitar pedido dos filhos e precisou seguir com compromissos profissionais

Nesta quarta-feira, 17, a cantora Luiza Possi publicou um desabafo nas redes sociais. Ela gravou um vídeo no qual explicou que foi surpreendida por um pedido dos filhos, Lucca, de quatro anos, e de Matteo, de dois.

"Hoje meu coração ficou em frangalhos, pedaços pequenos, esmagados. Hoje é a primeira vez que estou saindo de casa depois que fui mãe, para ficar seis dias fora de casa", começou. A cantora também disse que o filho mais novo, de apenas dois anos, a surpreendeu com um pedido.

"Meu filho de apenas dois anos virou pra mim chorando e disse: mamãe, não vá, fica comigo, por favor. Tentei esconder que estava chorando", contou ela. Luisa então disse que não pode aceitar o pedido e manteve a viagem. "A gente tem que sair, tem que trabalhar, tem que ganhar o nosso pão", afirmou.

Na legenda do vídeo, a cantora afirmou que faria as apresentações agendadas com a máxima dedicação. "Nós somos iguais, trabalhamos fora e cuidamos dos filhos, choramos com eles e aprendemos enquanto vivemos", disse ela nas redes sociais.

"Hoje eu chorei, e prometi pra mim mesma que não volto pra casa sem transformar a vida das pessoas, sem levar motivação, esperança, amor pro coração de cada um que vai aparecer pra me ver nesses 6 shows lotados. Porque tem que valer a pena. Não estamos aqui só para sobreviver. Estamos aqui pra sermos melhores a cada dia".

Luiza Possi revela desejo na TV após participação em novelas

Luiza Possi (40) fez uma participação especial em Família é Tudo, novela das sete da TV Globo. Com mais de duas décadas de trajetória na música, talentosa do jeito que é, a artista também tem outros projetos além da carreira de cantora. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revela um desejo na TV e compartilha: "Batalhando".

Além de cantora, Luiza é compositora e apresentadora, sendo uma figura bastante conhecida no audiovisual brasileiro, tendo feito participações em diversos programas de televisão como: The Voice Brasil, ídolos, Dança dos Famosos, entre outros. Ela declara que é uma apaixonada por esse universo e tem desejo de ter seu próprio programa de televisão.

"São mais de 20 anos de carreira, a longevidade do meu trabalho eu atribuo a persistência e aos fãs. Realmente, ao dom, porque é esse o meu propósito na vida. Já participei de outros programas na televisão e tenho vontade de ter um programa meu, tenho muita vontade, estou batalhando para isso", revela a cantora.