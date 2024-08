Isis Valverde revela que só sentiu o 'amor de mãe' aos oito meses do filho: ‘Culpa’

Isis Valverde abre o coração sobre as dificuldades para compreender o ‘amor de mãe’ e revela sua luta contra a depressão pós-parto

Na última segunda-feira, 29, Isis Valverde participou do programa ‘Sábia Ignorância’, comandado por Gabriela Prioli no GNT. Durante a entrevista, a atriz refletiu sobre a maternidade e compartilhou um momento de vulnerabilidade ao admitir que só compreendeu o verdadeiro amor de mãe quando seu filho, Rael Valverde, completou oito meses de vida.

Enquanto conversava sobre a chegada do pequeno, que tem cinco anos, Isis relembrou sua luta contra a depressão pós-parto: “Com três meses, a minha vida começou a ficar cinza. Chorava do nada, sentada na mesa. Comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada. Foi quando descobri que estava com depressão pós-parto”, disse.

“Foi muito delicado para mim, mas eu saí bem. A minha médica me deu um suporte, eu tomei um negocinho natural que deu para eu sair. Tive um contato bem rápido (com a depressão pós-parto), mas foi bem forte para mim”, contou Isis, que revelou ter tido dificuldades para conhecer e criar uma conexão com o herdeiro.

Isis revelou que sofreu com a pressão externa, especialmente quando as pessoas a questionavam se o filho não era o "amor da vida dela". Isso porque ela enfrentou dificuldades para criar laços e compreender o que realmente era o amor de mãe, algo que só aconteceu depois que o herdeiro expressou sua primeira reação aos oito meses.

“Você olha para criança (faz uma expressão estrábica) e ela nem te olha. Ela chora, faz xixi, aí você pensa: ‘amor da vida? Mas eu não conheço essa pessoa que está aqui. Essa criança, não sei quem é, ela nunca falou comigo. Fiquei com aquilo guardado dentro da caixinha de culpa”, a atriz desabafou sobre seus sentimentos na época.

“Ele, com oito meses, começou a olhar para mim. Fui à academia de manhã cedo, porque tinha esse momento. Cheguei, subi a escada e nesse dia ele olhou para mim e riu. Ele me reconheceu! E foi ali a primeira conexão e tive a certeza que era a melhor coisa do mundo. E é”, ela se derreteu pelo pequeno, que é fruto de um antigo relacionamento com o modelo André Resende.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Vale lembrar atualmente, Isis está noiva do empresário Marcus Buaiz e é madrasta de João Marcus Buaiz, de 12 anos, e João Francisco Buaiz, de 9. Em suas redes sociais, eles frequentemente compartilham fotos dos meninos brincando juntos. Inclusive, recentemente a atriz falou sobre os planos de aumentar a família em um futuro próximo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde atualiza quadro de saúde do filho após cirurgia:

Na última semana, Isis Valverde compartilhou com os seguidores que precisou levar o filho, Rael, ao trabalho enquanto o pequeno, de apenas cinco anos, se recuperava de uma cirurgia nas amígdalas. Segundo informações compartilhadas pela assessoria da atriz à Quem, Rael está bem e já voltou ao dia a dia normal.