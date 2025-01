Filha de Lore Improta e Léo Santana rouba a cena ao chegar no navio do pai

Liz, filha de Lore Improta e Léo Santana, roubou a cena e esbanjou carisma ao chegar para o navio do pai, no porto de Santos

Neste domigo, 12, aconteceu a partida do navio de Léo Santana, do porto de Santos. O cantor fez questão de estourar um champanhe para celebrar o momento especial.

Além disso, o artista estava acompanhado pela esposa Lore Improta e pela filha Liz, de três anos. Léo e Lore trocaram muito beijos na frente das câmeras, mas quem roubou a cena mesmo foi a pequena.

Usando uma blusa de mangas compridas na cor rosa e uma calça jeans, Liz esbanjou todo seu carisma e fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local. A menina colocou as mãos na cintura e abriu um sorrisão.

Amor

Na última quarta-feira, 8, Lore Improta celebrou um momento especial ao lado do marido, o cantor Léo Santana: o casal completou mais um ano de união. Papais da pequena Liz, de três anos, eles posaram em um clique romântico nas redes sociais.

"Tão bom celebrar mais um ano ao seu lado! Amanhã não vamos conseguir ficar juntinhos, então antecipamos nossa comemoração.", escreveu Lore na legenda da publicação. "Te digo o mesmo, mãe. Deus continue nos dando sabedoria e nos blindando", declarou Léo em resposta.

Nos comentários, os fãs celebraram a união do casal e capricharam nos elogios. "Deus abençoe vocês! Muito amor sempre", desejou uma seguidora. "Eita casal mais lindo desse Brasil!", declarou outra. "Sou apaixonada por vocês", ressaltou mais uma.

O casal está junto desde 2017. Entre idas e vindas, Lore e Léo se casaram em fevereiro de 2021 em uma cerimônia intimista realizada em Salvador, Bahia. O evento contou apenas com a presença dos pais dos noivos e a irmãs do cantor.

Recentemente, Lore Improta explodiu o fofurômetro ao publicar um novo vídeo ao lado da filha, Liz, de três anos. A pequena, fruto da relação da dançarina com Léo Santana, brilhou ao dançar junto com a mamãe no Instagram.

