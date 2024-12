Ele cresceu! Lucas Lucco encanta ao mostrar vídeo divertido com o filho

O cantor Lucas Lucco dividiu um vídeo encantador com o filho Luca, de 3 anos, e mostrou o pequeno tentando se arrumar sozinho

O cantor e ator Lucas Lucco encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro fofíssimo com o filho, Luca. O pequeno, de 3 anos de vida, é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital e modelo Lorena Carvalho.

Em seu perfil oficial no TikTok, Lucas publicou um vídeo divertido mostrando o herdeiro vestindo uma camiseta. No registro em questão, o artista aparece observando o pequeno tentando colocar a roupa da maneira em que foi ensinado, mas cai na risada ao perceber a dificuldade de Luca.

Após algumas tentativas, Lucas Lucco revelou que o filho conseguiu se vestir e, assim, terminou de arrumar o menino, colocando a meia e o tênis. "Ficou lindão!", derreteu-se o cantor ao filmar o pequeno todo produzido.

Nos comentários, diversos fãs deixaram mensagens ao famoso, destacando o grande carinho e cuidado que ele possui com o filho. "Os dois sendo teimosos, fofos", brincou uma internauta. "Luca cheio de opinião, tá super estiloso", disse outra. "Você é um ótimo pai e tem paciência", falou uma terceira.

Confira o vídeo de Lucas Lucco com o filho:

Lucas Lucco fala sobre diagnóstico recebido na infância

Recentemente, o cantor Lucas Lucco abriu o coração ao falar sobre sua saúde mental, assunto bastante abordado por ele através das redes sociais nos últimos tempos. O artista, que foi diagnosticado com TAB (Transtorno Afetivo Bipolar) ainda criança, com apenas 10 anos, compartilhou sua experiência com o distúrbio.

Em entrevista à 'GQ', Lucas revelou que, além da bipolaridade, ele também lida com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) severo. De acordo com o famoso, sua carreira na música acabou se tornando um gatilho e agravou os sintomas; confira detalhes!

