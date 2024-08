A atriz Claudia Ohana compartilhou nas redes sociais uma foto ap lado do neto, Arto, e celebrou o seu aniversário de 12 anos

Claudia Ohana encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 22, ao compartilhar um clique ao lado do neto, Arto. A atriz aproveitou o registro para comemorar o aniversário do menino, que completou 12 anos.

"Esse bichinho do meu lado é meu neto Arto. Essa semana ele fez 12 anos. Nossa como já está grande!", disse a artista, que falou sobre a relação dos dois. "Ele é meu parceiro, me dá conselho, brinca comigo de Pokémon GO, adora futebol e adora comer comidas bem gostosas. E eu amo ele muito, muito, muito. Parabéns Artolino", completou.

A publicação encantou os fãs. "Coisa boa é ser avó", disse uma seguidora. "Que lindinho seu netinho. Que o Papai do céu o abençoe", escreveu outra. "Parabéns, saúde e felicidades sempre pra ele", desejou ma fã.

Vale lembrar que Arto é filho de Dandara Guerra. Em outubro do ano passado, a herdeira de Claudia completou 40 anos e ganhou uma bela homenagem da mãe. "Hoje é o dia do meu bebê! O meu bebê cresceu e se tornou uma mulher forte, amiga, sincera, inteligente e etc e etc… Te amo e te desejo um mundo de possibilidades e de felicidade. Te amo", escreveu Ohana na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Ohana (@ohanareal)

Claudia Ohana fala sobre namoro para mulheres acima de 50 Anos

A atriz Claudia Ohana recentemente compartilhou no Instagram um recado inspirador direcionado às mulheres solteiras com mais de 50 anos. Em seu texto, a atriz falou sobre temas como a importância da sedução e da autoconfiança, especialmente durante a menopausa, quando a libido pode diminuir.

"Esse é um recado pra solteiras 50 +. E pra quem mais quiser ouvir. Quando vem a menopausa e a libido abaixa parece que a gente fica guardando um momento especial pra seduzir", refletiu, apontando uma situação que muitas podem reconhecer. "Acho que é importante a prática da sedução. Não devemos guardar apenas esperando que venha aquela pessoa incrível em momento especial", aconselhou a atriz. Confira o post completo!