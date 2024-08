Beleza do filho de Thammy Miranda chama a atenção na internet

Filho de Thammy Miranda e Andressa Miranda, Bento, de 4 anos, esbanja fofura em novo vídeo e deixa os fãs encantados

O político Thammy Miranda, que é filho da cantora Gretchen, esbanjou fofura ao compartilhar um novo vídeo do filho, Bento, de 4 anos, fruto do casamento com Andressa Miranda. O menino apareceu descontraído ao mandar um recado para o pai em uma data especial.

"Papai, eu tenho uma mensagem importante pra você. Pai, você é meu super-herói favorito. Meu papai cuida muito, muito de mim, me dá muito amor e carinho. Eu te amo tanto. Eu sou muito feliz com o papai que Deus me deu. O que gosto do papai é que ele me faz sorrir. Meu papai é o melhor pai do mundo", disse ele no vídeo.

Então, Thammy respondeu: "O recado mais lindo de dia dos pais que você vai ver hoje. Tem como não ficar com o coração cheeeeeeeeio de alegria e amor??? Não tem!!! O papai te ama muito e é muito grato a Deus por você nas nossas vidas!".

Inclusive, os fãs ficaram encantados com a beleza do garotinho e fizeram elogios nos comentários. “E a beleza dessa criança? Dá vontade de encher de beijo”, disse um fã. “Que coisa mais linda, puro amor”, comentou outro. “Você é lindo”, afirmou mais um. “Tá grandão! Lindo o Bento”, escreveu outro.

Thammy Miranda fala sobre paternidade

Thammy Miranda é pai de Bento, de quatro, de seu casamento com a influenciadora digital Andressa Ferreira, e durante uma participação no podcast Flow, o vereador de São Paulo fez uma reflexão sobre paternidade sendo um homem transexual.

"Sou o pai que: sou atencioso com o meu filho, que cuido da minha esposa, da minha casa, que não abandono ela quando o menino está doente. Se esse tipo de pai te representa, é esse tipo de pai que eu sou, simples assim", disse o filho de Gretchen em um trecho da conversa.

Em outro momento do podcast, Thammy confessou que não se lembrar ser homem trans e afirmou que não quer levantar bandeiras nem usar o tema como sua plataforma de trabalho na política. "Não me lembro que sou um homem trans. É péssimo eu falar isso, porque a militância vai cair de pau em cima de mim agora mais do que nunca. Mas estou sendo sincero, abrindo o meu coração: eu não me lembro, mas sei da representatividade que eu tenho", afirmou.