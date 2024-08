Arthur Aguiar explode o fofurômetro com novas fotos ao lado dos filhos

Que fofura! O ator Arthur Aguiar abriu um álbum de fotos de momentos especiais em família ao lado dos filhos e da namorada; veja

O ator e cantor Arthur Aguiar encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos fofíssimas ao lado dos dois filhos, Sophia Cardi, de 5 anos, e Gabriel Santucci, de 5 meses. Em seu Instagram oficial, o campeão do BBB 22, da TV Globo, publicou uma sequência de momentos especiais em família.

No primeiro registro, Arthur aparece esbanjando alegria ao segurar os herdeiros no colo. Enquanto Sophia fez um coração com as mãos, o caçula, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Jheny Santucci, roubou a cena ao aparecer sorrindo para a câmera.

Ainda na sequência, o famoso mostrou alguns vídeos onde surge brincando com a namorada, Jheny, e a primogênita em locais de diversão. Para fechar a publicação com chave de ouro, Arthur Aguiar dividiu um registro estilo 'papai coruja' arrancando risadas do pequeno Gabriel.

"Aquele dumpzinho da semana… Obrigado Deus por mais uma semana maravilhosa e vamos pra mais uma semana imperdível!", escreveu o artista na legenda do post. Nos comentários, internautas fizeram questão de deixar inúmeras mensagens carinhosas à família do ator.

"A primeira palavra do Gabriel não vai ser papai e nem mamãe, já sei que é bom dia, pois deu pra entender perfeitamente o bom dia dele", derreteu-se uma seguidora. "Preciosos, tudo que fazem juntos se torna mágico", disse outra. "Um momento mais incrível que o outro", falou uma terceira.

Jheny Santucci também marcou presença na publicação e deixou um recado especial ao companheiro: "Papai mais lindo do mundo!! AMO VCSSSS, Deus abençoe sempre nossa família", declarou a influenciadora digital. Vale lembrar que Sophia Cardi é filha de Arthur Aguiar com a coach Maíra Cardi, sua ex-esposa.

Arraste para o lado e veja as publicações de Arthur Aguiar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Arthur Aguiar revela se planeja casar novamente

Arthur Aguiar já subiu no altar anteriormente em um casamento surpresa organizado por sua ex-mulher, Maira Cardi. Agora, atualmente namorando Jheny Santucci, com quem já tem um filho, o ator revelou seus planos para um possível novo casamento e confirmou que só não oficializaria a união com a empresária ‘se fosse louco’.

O assunto surgiu quando Jheny abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram. Questionada sobre os planos de se casar, a empresária afirmou que pretende subir ao altar, mas que tudo acontecerá no tempo certo, considerando que o namoro deles ainda é recente: “Vocês falam de um jeito como se estivéssemos juntos há 10 anos”, iniciou

“Calma. Se a gente não tivesse essa intenção não faria sentido estarmos juntos. Vai chegar a hora, acalmem o coração”, disse a influenciadora digital, que depois compartilhou uma mensagem de Arthur falando sobre os planos para o casório deles; confira mais detalhes!