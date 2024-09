Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, falou sobre a alimentação da filha Vicky Justus, de 4 anos, e revelou se a menina consome doces

Neste domingo, 8, a esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, contou detalhes da alimentação de Vicky Justus, de 4 anos. Em conversa com seus seguidores no Instagram, a modelo foi questionada se deixa a pequena comer doces com frequência.

"É muito engraçado isso, eu nunca controlei exageradamente os doces na alimentação da Vicky e ela come quantidades pequenas. Os donuts por exemplo, daquela travessa toda ela comeu UM. Por opção. Ela não gosta de chocolate, nem de bolo e nem de sobremesa", disse.

E completou: "Ela adora picolé, bala e sorvete e doce de festa ela ama o rosa e o branco com uva. Mas assim, não preciso controlar porque ela come um e depois prefere frutas… nunca come uma quantidade exagerada. Não sei se pelo fato de eu e o Helô não ter nem aquele desespero de achar que não vai ter… sinceramente não sei explicar."

Ana Paula Siebert fala sobre Vicky Justus (Reprodução/Instagram)

Ana Paula Siebert diz como planeja futuro financeiro da filha: "Hora certa"

Durante a interação com os seguidores, a modelo falou também que já está pensando na independência finaceira da filha. Ela contou que a pequena tem conta bancária e investimentos financeiros administrados pelos pais.

"Adoro a ideia de mesada para crianças, mas ela é muito pequena ainda. Tem, sim, a conta dela. Lá ficam os investimentos dela, administrados por mim e pelo pai. Quando ela faz uma campanha comigo, por exemplo, mando o cachê dela pra lá! Quando ela crescer poderá usar para algo que sonha muito! E assim que for a hora certa ensinarei sobre vida financeira. Acho importantíssimo!", disse.

Em outro momento, Ana Paula mostrou que ela e o empresário fizeram uma surpresa carinhosa para a filha. O casal fez um cartão especial para a pequena encontrar em seu armário da escola.