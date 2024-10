Você viu? Ex-namorada de Bruno Gagliasso aparece na casa dele durante festa

Bruno Gagliasso abre as portas do seu rancho para a festa de amigo e uma das convidadas é sua ex-namorada Viviane Sarahyba

O ator Bruno Gagliasso e a esposa, Giovanna Ewbank, receberam vários famosos no rancho deles no Rio de Janeiro neste final de semana para a festa de aniversário do amigo Léo Fuchs. Porém, uma das convidadas chamou a atenção dos fãs mais atentos: a ex-namorada de Gagliasso.

Entre os presentes no evento, a publicitária Viviane Sarahyba estava acompanhada de seu atual namorado, o ator Guilherme Fontes. No passado, ela já namorou com Gagliasso no ano de 2003 por apenas alguns meses.

Porém, atualmente, eles mostraram que possuem uma boa relação e se encontraram durante a festa na casa da família do ator.

Léo Fuchs, Viviane Sarahyba e Guilherme Fontes

Bruno Gagliasso, Léo Fuchs e Giovanna Ewbank

Convidados na festa de Léo Fuchs

O namoro de Guilherme Fontes e Viviane Sarahyba

O ator Guilherme Fontes abriu o coração e falou sobre seu relacionamento com Viviane Sarahyba. Apesar de terem feito raras aparições em público até o momento, o artista está namorando com a publicitária há mais de sete meses.

Em entrevista ao jornal O Globo, o eterno Alexandre de 'A Viagem' (1994) contou como tem sido a relação do casal e ainda revelou que a convivência com os filhos de cada um deles tem sido muito boa. Guilherme é pai de Carolina, de 19 anos, e de Carlos, de 16. Viviane é mãe de João Valentin, de 14 anos, fruto de seu antigo casamento com o ator Dado Dolabella.

"Está sendo muito agradável. A gente tem curtido a vida, que é do que a gente precisa. Estamos vivendo um dia após o outro e construindo as parcerias naturais de um casal. Estamos partilhando as alegrias, a parte boa da vida. Caminhando juntos e felizes", declarou o famoso.

Recentemente, o casal fez uma rara aparição em público curtindo uma noite de lazer no Rio de Janeiro. Em clima de descontração, Guilherme Fontes e Viviane Sarahyba foram fotografados por paparazzi de plantão em um barzinho no Leblon, Zona Sul do RJ.